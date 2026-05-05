عراقجي: لا حل عسكري لأزمة هرمز.. وتحذير لواشنطن وأبوظبي

مساعد وزير الخارجية الإيراني يؤكد على عدم وجود حل عسكري للأزمة في هرمز، ويحذر الولايات المتحدة والإمارات من الانجرار إلى صراعات جديدة، مع انتقاده لمشروع الحرية الأمريكي.

أكد مساعد وزير الخارجية ال إيران ي للشؤون السياسية والاقتصادية علي رضا عراقجي أن التطورات الأخيرة في منطقة هرمز تؤكد بشكل قاطع استحالة إيجاد حلول عسكرية للأزمة السياسية القائمة، مشدداً على أن الحل يكمن في الحوار والدبلوماسية.

وأشار عراقجي في تصريحات عبر منصة إكس إلى تحقيق بعض التقدم في المحادثات الجارية برعاية ودعم من باكستان، معرباً عن الأمل في استمرار هذه الجهود وتكللها بالنجاح. وحذر المسؤول الإيراني من مغبة الانجرار إلى مواجهة عسكرية شاملة، داعياً الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة إلى توخي الحذر الشديد وعدم الاستجابة للدعوات التحريضية من قبل أطراف تسعى إلى تصعيد الأوضاع وتقويض الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن على واشنطن أن تدرك تماماً المخاطر المترتبة على الانخراط مجدداً في صراعات لا طائل منها، وأن تتجنب الوقوع في فخ الأجندات الخفية التي تهدف إلى جر المنطقة إلى مستنقع من العنف والفوضى. كما وجه عراقجي تحذيراً مماثلاً إلى الإمارات، مؤكداً على ضرورة عدم الانزلاق وراء أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة وزيادة التوترات.

وفي سياق متصل، انتقد عراقجي ما أسماه بـ مشروع الحرية الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مضيق هرمز، واصفاً إياه بأنه مشروع للجمود والعجز، وأنه لا يخدم المصالح الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى فرض هيمنة أمريكية على المنطقة وتقويض سيادة الدول المستقلة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن عزمها على دعم مشروع الحرية بنشر 15 ألف جندي إضافي في المنطقة، بهدف ضمان حرية الملاحة للسفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد أمريكي إيراني متبادل، حيث تتهم واشنطن طهران بتقويض الأمن البحري في المنطقة، بينما تتهم طهران واشنطن بفرض حصار اقتصادي غير قانوني عليها. يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا حملة ضد إيران في 28 فبراير، ردت عليها إيران بهجمات على إسرائيل وعلى ما وصفته بالمواقع والمصالح الأمريكية في المنطقة، بالإضافة إلى تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز. وقد أسفرت هذه التطورات عن حالة من التوتر الشديد في المنطقة، وتهديدات متبادلة بين الطرفين.

وفي 8 أبريل، تم التوصل إلى هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية، لكنها لم تدم طويلاً، حيث فشلت جولة المحادثات التي استضافتها باكستان في 11 أبريل في تحقيق أي تقدم ملموس. ونتيجة لذلك، تم تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة زمنية محددة. وبعد فشل المفاوضات، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن فرض حصار على مضيق هرمز، الذي كان قد أغلق في 2 مارس.

وعلى الرغم من أن طهران أعلنت إعادة فتح المضيق مع بداية الهدنة، إلا أنها قررت إغلاقه مرة أخرى بعد أن بدأت واشنطن في فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية. وتعتبر هذه التطورات بمثابة تصعيد خطير في الأزمة، وتهدد بجر المنطقة إلى حرب شاملة. وتدعو العديد من الأطراف الدولية إلى ضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات، من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة وتجنب المزيد من التصعيد. إن استمرار الوضع الحالي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، ويؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي.

لذلك، من الضروري أن يبذل جميع الأطراف المعنية جهوداً مكثفة من أجل التوصل إلى حلول دبلوماسية تضمن المصالح المشتركة وتحافظ على السلام والأمن في المنطقة. إن مستقبل المنطقة يعتمد على قدرة الأطراف على تجاوز الخلافات والعمل معاً من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع





