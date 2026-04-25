عراقجي يبحث مع باكستان وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل

وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات مكثفة في إسلام آباد مع مسؤولين باكستانيين حول سبل تحقيق الهدوء ووقف التصعيد في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالتوترات مع واشنطن وتل أبيب. باكستان تؤكد استعدادها لمواصلة جهود الوساطة.

عقد وزير الخارجية ال إيران ي عباس عراقجي سلسلة اجتماعات مكثفة في إسلام آباد مع رئيس الوزراء ال باكستان ي شهباز شريف ورئيس الأركان ال باكستان ي عاصم منير، تركزت حول سبل تحقيق الهدوء ووقف التصعيد المتزايد في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالتوترات بين إيران و الولايات المتحدة و إسرائيل .

ناقش عراقجي مع المسؤولين الباكستانيين وجهات نظر طهران ومقترحاتها التفصيلية لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع الدائر، مؤكداً على أهمية الدور الباكستاني في جهود الوساطة. وأشاد وزير الخارجية الإيراني بجهود الحكومة الباكستانية، وقيادتها العسكرية على وجه الخصوص، في السعي لإرساء وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار الإقليمي. من جانبه، أعرب قائد الجيش الباكستاني عن استعداد بلاده لمواصلة جهود الوساطة الدبلوماسية حتى تحقيق النتيجة المرجوة.

بالتوازي مع هذه الاجتماعات، عقد عراقجي لقاءً مع مسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى برئاسة رئيس الوزراء شريف، حيث تم بحث آفاق تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. أعرب عراقجي عن تقديره العميق لجهود باكستان في محاولة إنهاء الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، واستضافتها المحتملة للمفاوضات المباشرة بين الطرفين. كما قدم الوزير الإيراني المواقف المبدئية لبلاده بشأن آخر المستجدات المتعلقة بوقف إطلاق النار وتحقيق حل شامل ودائم.

وفي سياق متصل، حذر رئيس شركة توتال إنرجيز باتريك بويان من التداعيات الخطيرة لاستمرار إغلاق مضيق هرمز لعدة أشهر، مشيراً إلى أن ذلك قد يدفع العالم إلى مواجهة أزمة طاقة حادة وعواقب وخيمة. تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في ظل تصاعد التوترات البحرية بين واشنطن وطهران، ورفض إيران العودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، تشهد إسلام آباد انتشاراً أمنياً مكثفاً وقيوداً على التنقل، بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الإيراني، مما يعكس أهمية الجهود الباكستانية في محاولة احتواء الأزمة. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني عن القبض على شبكة من الجواسيس والجماعات المعارضة المسلحة المدعومة من واشنطن وتل أبيب، والتي كانت تخطط لعمليات تخريبية وتهيئة الأجواء لشن هجوم عسكري ضد إيران.

وفي رد على التقارير الإعلامية الأمريكية التي تتحدث عن انقسامات داخل القيادة الإيرانية حول مسألة التفاوض مع واشنطن، أكد مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي أن بلاده تواجه تحالفاً معادياً يضم إسرائيل وبعض الدول العربية والولايات المتحدة. وتزامناً مع هذه التطورات، تشهد المنطقة تصعيداً في التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مع استمرار إسرائيل في هجماتها وتدمير مناطق في جنوب لبنان، رغم تمديد الهدنة لأسابيع





إيران باكستان الولايات المتحدة إسرائيل الهدنة مضيق هرمز التفاوض الحرس الثوري

