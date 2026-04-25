عراقجي يبحث التطورات الإقليمية مع رئيس أركان الجيش الباكستاني وسط جهود لإنهاء الصراع

وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات في إسلام آباد في إطار جولة إقليمية تشمل روسيا وعُمان، مع التركيز على إنهاء الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. بالتزامن مع ذلك، انطلقت الانتخابات المحلية في الضفة الغربية لأول مرة منذ 22 عاماً.

أجرى وزير الخارجية ال إيران ي عباس عراقجي محادثات مكثفة مع رئيس أركان الجيش ال باكستان ي الجنرال عاصم منير في العاصمة ال باكستان ية إسلام آباد، وذلك في مستهل جولة إقليمية هامة تشمل أيضاً روسيا وسلطنة عُمان.

تأتي هذه الزيارة في ظل تطورات إقليمية معقدة وجهود دبلوماسية حثيثة تهدف إلى احتواء الأزمات المتصاعدة وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وقد ضم الوفد المرافق لوزير الخارجية الإيراني كلاً من نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إسلام آباد رضا أميري مقدم، مما يعكس الأهمية التي توليها إيران لهذه المحادثات. ركز اللقاء بشكل أساسي على التطورات الأخيرة في المنطقة، وخاصةً الجهود المبذولة لإنهاء الصراع الدائر، وتقييم فرص تحقيق تسوية سياسية شاملة.

كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وباكستان في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن والاقتصاد والتجارة، وتطوير آليات الحوار والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة. أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الإقليمية واحترام سيادة الدول، ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول. كما شددا على ضرورة التوصل إلى حلول سلمية للأزمات من خلال الحوار والتفاوض، وتجنب التصعيد العسكري الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقد أعرب رئيس أركان الجيش الباكستاني عن تقديره للجهود الإيرانية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأكد على استعداد باكستان لتقديم الدعم اللازم لهذه الجهود. وفي سياق متصل، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن جولة وزير الخارجية تشمل سلطنة عُمان وروسيا، وستركز على تقييم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وأضاف بقائي أن هذه الجولة تأتي في إطار المساعي الإيرانية الدبلوماسية المكثفة لإيجاد حلول سياسية للأزمات الإقليمية، وتجنب المزيد من التصعيد.

يذكر أن واشنطن وطهران اتفقتا في الثامن من أبريل الحالي على هدنة لمدة أسبوعين، قبل أن تستضيف باكستان جولة محادثات بين الطرفين في الحادي عشر من الشهر نفسه، لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق نهائي. وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي تمديد الهدنة مع إيران بناءً على طلب باكستان، إلى حين تقديم طهران لمقترحها، دون تحديد إطار زمني واضح لذلك.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب حرب بدأت في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة عسكرية على إيران، أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، قبل إعلان الهدنة بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع. وتشير التقديرات إلى أن هذه الحرب قد تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية الإيرانية، وتأثيرات سلبية على الاقتصاد الإيراني. وتسعى إيران جاهدة إلى تخفيف هذه الأضرار، وإعادة بناء ما دمرته الحرب.

كما تسعى إلى الحصول على ضمانات دولية بعدم تكرار مثل هذه الاعتداءات في المستقبل. وتعتبر إيران أن هذه الحرب تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وأنها تستحق التعويض عن الأضرار التي لحقت بها. وفي تطور منفصل، انطلقت الانتخابات المحلية في الضفة الغربية لأول مرة منذ 22 عاماً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. تعتبر هذه الانتخابات خطوة هامة نحو تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وقد شهدت الانتخابات إقبالاً كبيراً من المواطنين، الذين عبروا عن حماسهم للمشاركة في هذه العملية الديمقراطية. وتأتي هذه الانتخابات في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة يعيشها الفلسطينيون، مما يجعلها أكثر أهمية. ويأمل الفلسطينيون أن تسهم هذه الانتخابات في تحقيق الاستقرار السياسي، وتحسين الأوضاع المعيشية. كما يأملون أن تؤدي هذه الانتخابات إلى تشكيل مجالس محلية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وقد أشاد المراقبون الدوليون بهذه الانتخابات، واعتبروها خطوة إيجابية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما أعربوا عن أملهم في أن تسهم هذه الانتخابات في تعزيز الحوار والتفاهم بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتشكل هذه الانتخابات تحدياً كبيراً للسلطة الفلسطينية، التي تسعى إلى إثبات قدرتها على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. كما تشكل تحدياً للمجتمع الدولي، الذي يتوقع من السلطة الفلسطينية أن تلتزم بالمعايير الديمقراطية الدولية.

وتأتي هذه الانتخابات في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية واقتصادية كبيرة، مما يجعلها أكثر تعقيداً وصعوبة





