عراقجي يصل إسلام آباد لبدء جولة محادثات مع واشنطن

وزير الخارجية الإيراني يبدأ جولة إقليمية تشمل باكستان وعُمان وروسيا بهدف التنسيق مع الشركاء حول القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية، في ظل جهود أمريكية وباكستانية مكثفة لاستئناف الحوار بين طهران وواشنطن.

أفادت مصادر باكستان ية موثوقة مساء يوم الجمعة بوصول وزير الخارجية ال إيران ي الدكتور عباس عراقجي إلى العاصمة ال باكستان ية إسلام آباد، وذلك في إطار جولة محادثات مكثفة تهدف إلى استئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية.

تأتي هذه الزيارة في أعقاب جولة أولى من المفاوضات التي استضافتها إسلام آباد في الفترة من 11 إلى 12 أبريل/نيسان الجاري، والتي جاءت بعد فترة هدنة استمرت أسبوعين بدأت في الثامن من نفس الشهر. وتعد هذه الجهود جزءًا من مساعي باكستان الدبلوماسية الحثيثة لتهدئة التوترات المتصاعدة في المنطقة وإيجاد حلول سياسية للصراعات القائمة. وتشمل جولة الدكتور عراقجي الإقليمية بالإضافة إلى باكستان، كلاً من سلطنة عُمان وروسيا، مما يعكس الأهمية التي توليها إيران للتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية بالقضية الإقليمية.

وقد صرح الدكتور عراقجي عبر منصة إكس، أن الهدف من هذه الجولة هو التنسيق الوثيق مع الشركاء بشأن القضايا الثنائية وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية المتسارعة. وفي سياق متصل، كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف ومستشاره جاريد كوشنر إلى إسلام آباد للمشاركة في المحادثات مع وزير الخارجية الإيراني.

وأوضحت الشبكة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين فضّلوا عدم الكشف عن هويتهم، أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لن يشارك في هذه الجولة من المفاوضات، وذلك بسبب عدم حضور رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي تعتبره إدارة ترامب نظيراً لبنس. ومع ذلك، أكد المسؤولون أن بنس سيكون على استعداد للسفر إلى إسلام آباد في حال تحقق تقدم ملموس في المحادثات، وأن أعضاء من فريقه سيكونون ضمن الوفد الأمريكي المرافق للمفاوضات.

هذا التطور يعكس مدى الاهتمام الأمريكي بإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة المتصاعدة، ويؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه باكستان في تسهيل الحوار بين الطرفين. كما يشير إلى وجود قنوات اتصال مفتوحة بين واشنطن وطهران، على الرغم من التوترات السياسية القائمة. وتأتي هذه التحركات في ظل جهود دولية مكثفة لتهدئة الأوضاع في المنطقة وتجنب المزيد من التصعيد.

يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا حربًا على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، قبل إعلان الهدنة بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع. وقد أعلن الرئيس ترامب تمديد الهدنة بناءً على طلب باكستان، وذلك في انتظار تقديم طهران لمقترحها. وتشكل هذه الهدنة فرصة سانحة لإعادة إطلاق المفاوضات ووضع حد للنزاع الذي يهدد استقرار المنطقة.

وتؤكد المصادر الباكستانية أن الحكومة الباكستانية تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة مواتية للحوار وتسهيل التوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف. وتعتبر باكستان أن الحوار هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع وزيادة المعاناة الإنسانية. وتأمل إسلام آباد أن تثمر هذه المفاوضات عن اتفاق شامل ينهي الصراع ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون والتفاهم بين إيران والولايات المتحدة.

وتؤكد المصادر أن باكستان ستواصل جهودها الدبلوماسية لتعزيز الحوار وتجنب أي تصعيد قد يهدد استقرار المنطقة





