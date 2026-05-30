عدوان المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة وغزة: إصابات واعتقالات وشهداء

أصيب 7 فلسطينيين بجروح ورضوض بينهم مسن وسيدة في قرية مادما بنابلس، واعتقل 11 آخرون في الضفة، واستشهد فلسطيني في دير البلح، مع ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 72938 شهيدا.

أصيب 7 فلسطينيين بجروح ورضوض، بينهم مسن وسيدة، جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل وممتلكات الفلسطينيين في قرية مادما بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية .

وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين هاجموا القرية تحت حماية الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة المواطنين وتحطيم زجاج المنازل وإلحاق أضرار بالمركبات. كما اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا على الأقل، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدن القدس وقلقيلية وجنين. وتأتي هذه الاعتداءات في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

على صعيد متصل، استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم تجمعا للفلسطينيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الآليات والطائرات المسيرة للاحتلال تجاه منازل وممتلكات الفلسطينيين في المناطق الشرقية من القطاع. وأفادت مصادر طبية بأن الجثامين نقلت إلى مستشفى شهداء الأقصى، فيما لا يزال البحث جاريا عن مفقودين تحت الأنقاض.

وفي السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72938 شهيدا و172919 جريحا بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع، بعد عامين من العدوان المتواصل الذي خلف دمارا هائلا في البنية التحتية والمستشفيات والمدارس. ويشهد القطاع أزمة إنسانية غير مسبوقة مع نق حاد في الغذاء والماء والدواء، في ظل حصار مشدد يمنع دخول المساعدات الإنسانية.

وتواصل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية دعواتها لوقف فوري لإطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات، لكن دون استجابة من الاحتلال. كما تتواصل الاحتجاجات الدولية المطالبة بمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين. وتحذر تقارير حقوقية من أن استمرار العدوان سيؤدي إلى المزيد من الكوارث الإنسانية وتهديد الاستقرار الإقليمي





