عدن في دوامة الفوضى: اغتيالات متواصلة وغياب الأمن في العاصمة المؤقتة

تستمر عدن في معاناة من موجة اغتيالات واختطافات، حيث شهد اغتيال مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد بعد اختطافه، مما يثير تساؤلات حول قدرة السلطات على استعادة الأمن. يوضح المحللون أن الفوضى مستمرة بسبب توزيع القرار الأمني بين مراكز قوة متعددة، وغياب المساءلة، وتسييس الملف الأمني. يوصي الخبراء بتوحيد الجهاز الأمني، وتعزيز المنظومة القضائية، ومحاسبة الجناة بشكل علني، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة.

أكد مراقبون أن عدن ستبقى رهينة هذه ال فوضى ما دام القرار ال أمن ي موزعا بين أكثر من مركز قوة. بعد أيام من اغتيال رئيس مجلس إدارة مدارس النورس الخاصة، عبدالرحمن الشاعر، هزت عدن جريمة جديدة باختطاف مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية في ال يمن ، وسام قائد، ومن ثم قتله، ما يثير أسئلة عدة عن معنى استمرار هذه ال فوضى في العاصمة المؤقتة، وما الخيارات الحكومية في التعامل مع ذلك.

وفي السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، أحمد الزرقة إن اغتيال عبدالرحمن الشاعر، ثم اغتيال وسام قائد بعد اختطافه، يضعان المدينة أمام مشهد شديد الخطورة، فالضحيتان تنتميان إلى فضاء مدني وتعليمي وتنموي، وهذا يعني أن الخوف لم يعد يطارد السياسيين أو العسكريين وحدهم، وإنما امتد إلى الشخصيات المدنية التي تخدم المجتمع وتدير مؤسساته. وأنه عندما يصل العنف إلى هذا المستوى، فإن الرسالة التي يتلقاها المجتمع تفيد أن الحياة العامة نفسها أصبحت مكشوفة.

وأشار إلى أنه ستبقى عدن رهينة هذه الفوضى ما دام القرار الأمني موزعا بين أكثر من مركز قوة، وما دامت التحقيقات تنتهي غالبا عند بيانات الإدانة، وما دام كشف الجناة ومحاكمتهم لا يتحول إلى مسار واضح يراه الناس. وبحسب الكاتب اليمني فإن الأمن لا يستعاد بالكلمات، وإنما بقدرة السلطة على منع الجريمة قبل وقوعها، ثم بكشف من يقف وراءها عندما تقع، وبعد ذلك بتقديمه إلى للمحاكمة أمام القضاء بشكل سريع وشفاف.

تتحمل والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية المسؤولية المباشرة وقبل ذلك مجلس القيادة الرئاسي واللجنة العسكرية السعودية التي تتولى إدارة الملف الأمني والعسكري في العاصمة المؤقتة بحسب تفويض العليمي لها مطلع العام الجاري. وأوضح أن استمرار الانفلات الأمني والتحريض من قبل أطراف تابعة للمجلس للانتقالي المنحل على وجود مؤسسات الدولة في عدن يحتاج لوقفة صادقة وجادة لوقف تلك الحالة من التحريض وخطاب الكراهية والاستقواء بالفصائل المسلحة والمنفلتة.

وقال أيضا، إن السلطة القائمة مسؤولة عن حماية المدينة، وعن ضبط السلاح، وعن إنهاء التداخل في الصلاحيات، وعن إعادة الاعتبار للشرطة النظامية والبحث الجنائي والنيابة والقضاء. وحين تعجز السلطة عن ذلك، فإن شرعيتها تتآكل وتصبح جزء من المشكلة وتفاقم من مخاطر الفوضى.

وبشأن الخيارات أمام الحكومة والسلطات المحلية فقد لفت الزرقة إلى أنها معروفة تبدأ بإعلان نتائج شفافة في الجرائم الأخيرة، وعلى رأسها اغتيال الشاعر ووسام قائد، ثم تشكيل خلية أمنية قضائية موحدة تعمل تحت إشراف حكومي واضح، وتضم الشرطة والبحث الجنائي والنيابة، بحيث لا يبقى التحقيق ملفا أمنيا غامضا. ومن الضروري أيضا، وفقا للكاتب اليمني، توحيد غرف العمليات داخل عدن، وضبط حركة المسلحين، ومنع التجول بالسلاح خارج التكليف الرسمي، ووضع خطة حماية للشخصيات المدنية والعاملين في التعليم والتنمية والخدمات.

وقال الكاتب الزرقة أيضا، إن أي دعم خارجي للملف الأمني في عدن ينبغي أن يرتبط بالمساءلة وسيادة القانون، لا بزيادة عدد التشكيلات أو تمويل أجهزة جديدة. وتابع بأن المدينة تحتاج إلى مؤسسة أمنية واحدة، وسلسلة قيادة واضحة، وقضاء حاضر، وإلى إعلان دوري للرأي العام عن مسار التحقيقات، مؤكدا أن الصمت بعد كل جريمة يضاعف الخوف، ويمنح الجناة شعورًا بأن الوقت كفيل بطيّ الملف.

وأردف قائلا: المشكلة الأساسية تكمن في غياب المساءلة والمسؤولية وبقاء الحكومة والرئاسة والمؤسسات الدستورية والقانونية غائبة وخارج البلاد. كما أن بقاء الفراغ الأمني المتمثل في عدم وجود جهاز للأمن السياسي والقومي والاكتفاء بالتعيينات الشكلية مع بقاء المسئولين عنها في الرياض دليل على عدم جدية تثبيت الأمن والاستقرار واستعادة المؤسسات وقبل ذلك حماية الناس من الجريمة والقتلة الذين يسرحون في العاصمة بدون رادع أو خوف.

وشدد على أن عدن لا تحتاج إلى بيانات تعزية إضافية بقدر ما تحتاج إلى قرار سياسي شجاع يعيد الأمن إلى يد الدولة. حماية المدينة اليوم اختبار حقيقي للحكومة والسلطات المحلية، واختبار لمعنى العاصمة المؤقتة نفسها. وختم حديثه قائلا: إذا بقيت الجرائم تمر بلا محاسبة معلنة، ستتحول الفوضى من حدث طارئ إلى قاعدة حكم، أما إذا جرى كسر حلقة الإفلات من العقاب، فستبدأ عدن باستعادة بعض الثقة التي فقدها الناس في الدولة ومؤسساتها.

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية وباحث أول بمركز المخا للدراسات الاستراتيجية، إسماعيل السهيلي إنه للأسف الشديد من المتوقع أن تستمر وربما تتصاعد الاغتيالات في مدينة عدن. إن ذلك يعود إلى أن البيئة الأمنية والسياسية مهيأة لذلك، في ظل تسييس واضح للملف الأمني، وضعف المنظومة القضائية والجنائية، واستمرار فوضى السلاح، وتعدد التشكيلات الأمنية والعسكرية المنتشرة في عدن ومداخل المدينة. إضافة إلى بيئة سياسية تسمح بتأثيرات أجندات لقوى محلية وإقليمية تستثمر في هذا الوضع الهش.

وأما بالنسبة للخيارات المتاحة أمام السلطات المحلية والحكومة المعترف بها دوليا، فبحسب الباحث اليمني بمركز المخا للدارسات الاستراتيجية فإن الأمر يتطلب تغيير زاوية النظر إلى حوادث الاغتيالات، بحيث لا يُكتفى بالتعامل معها كحوادث جنائية، بل كمؤشر على خلل سياسي وأمني أعمق يرتبط بوظيفة الدولة في تحقيق الأمن والعدالة. وأكد على ضرورة العمل على بناء جهاز أمني موحد وقادر على ضبط الجناة، وكشف الجهات التي تقف خلفهم تخطيطا وتمويلا وحماية، بالتوازي مع إيجاد منظومة قضائية (نيابة وقضاء) فعالة ومستقلة، قادرة على المحاسبة وإنزال العقاب بعدالة ناجزة، بما يسهم في تجاوز حالة الإفلات من العقاب التي سادت خلال الفترة الماضية.

وشدد الأكاديمي اليمني على ضرورة قيام مجلس النواب بوظيفته في المساءلة والرقابة على أداء الأجهزة الأمنية، ومحاسبة المقصرين، مشيرا إلى أهمية إعلان نتائج التحقيقات البرلمانية بشفافية أمام الرأي العام اليمني والعربي والدولي، بما يسهم في إعادة الثقة بمؤسسات الدولة





