عبد الكريم الطويل.. رحلة صبر من البارود إلى الطواف

قصة حاج سوري فقد تسعة من أسرته في الحرب ثم أدى فريضة الحج بعد ستة عشر عاماً من الانتظار والألم.

عبد الكريم الطويل، مزارع سوري من قرية الحوز في ريف حمص الغربي، كان يحلم طوال حياته بأداء فريضة الحج . لكن القدر لم يمنحه هذه الفرحة إلا بعد رحلة طويلة من الألم و الصبر ، دفع خلالها ثمناً باهظاً من دماء أسرته.

في عام 2010، كان الطويل قد بدأ التحضير للسفر إلى مكة، لكن اندلاع الأحداث في سوريا عام 2011 قلب حياته رأساً على عقب. تحولت يده من حمل الفأس إلى حمل السلاح دفاعاً عن أرضه وعائلته، قبل أن يعتقل في رمضان 2012 وينجو بأعجوبة من مصير مأساوي. أما إخوته فلم يكونوا بمثل حظه، إذ ذاقوا التعذيب وفقد أحدهم حياته تاركاً عشرة أيتام. بعد ذلك، دخل الطويل في دوامة من الفقد المتواصل.

في عام 2013، اجتاحت المعارك قريته، واضطرت العائلة إلى النزوح نحو الحدود اللبنانية. لكنه اتخذ قرار العودة إلى سوريا مؤمناً بأن الموت في الوطن أكرم من حياة المنفى. هناك، انتظرته الفاجعة الكبرى: في ليلة قصف دامية، قتل ابنه الأول أمام عينيه، فحمله ودفنه بيديه. وفي صباح اليوم التالي، لحق به ابنه الثاني، ليدفنهما جنباً إلى جنب.

وتوالت المصائب: أصيب ابنه محمد ومات متأثراً بجراحه، ثم عيسى ثم يوسف، حتى فقد خمسة من أبنائه. كما فقد ثلاثة من إخوته وابن عمه، ليصل عدد من ودعهم إلى تسعة. رغم كل هذا الركام من الأحزان، لم يفقد عبد الكريم إيمانه أبداً. ظل حلم الطواف حول الكعبة معلقاً في قلبه كنافذة ضوء.

وفي موسم حج هذا العام، تحقق الحلم أخيراً. وقف الحاج السوري أمام الكعبة المشرفة لأول مرة في حياته، مرتدياً ثوب الإحرام، وجسده يحمل آثار أكثر من إحدى عشرة رصاصة. هناك، انهارت دموعه لأول مرة، مختلطة بالدعوات لأبنائه وإخوته الذين سبقوه. يقول إن حجه هو أولى ثمار الصبر الطويل، وأنه لا ينظر إلى الماضي بحسرة، بل بيقين أن من فقدهم كانوا طريقه إلى الله وسيكونون شفعاء له.

كما أعرب عن إعجابه الشديد بالخدمات المقدمة للحجاج في السعودية، مؤكداً أنها تعكس مواقف المملكة الإنسانية مع الشعب السوري. هذه القصة تلخص معاناة إنسان سوري حمل على كتفيه أثقل الأحمال، وصبر حتى نال شرف ضيافة الرحمن





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الحج سوريا الصبر الفقد الأمل

United States Latest News, United States Headlines