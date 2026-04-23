عبدالعاطي يجري اتصالات مكثفة بشأن القضية الفلسطينية

وزير الخارجية المصري يناقش مع مسؤولين فلسطينيين ودوليين مستجدات الأوضاع في غزة والضفة الغربية، ويؤكد على ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترمب.

23 أبريل 2026 - 03:49 | آخر تحديث 23 أبريل 2026 - 03:49 أجرى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وال مصر يين بالخارج، اتصالات هاتفية مكثفة مع قيادات فلسطينية ودولية بارزة، في إطار الجهود ال مصر ية الدؤوبة لحشد الدعم للقضية الفلسطينية وتخفيف الأوضاع المأساوية في قطاع غزة و الضفة الغربية .

وشملت هذه الاتصالات نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، ورئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، بالإضافة إلى الممثل الأعلى لغزة، نيكولاي ملادينوف. هذه التحركات الدبلوماسية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد المنطقة تصاعدًا خطيرًا في التوترات، وتواجه القضية الفلسطينية تحديات جمة تتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية.

التركيز الأساسي للاتصالات كان على المستجدات المتسارعة في القضية الفلسطينية، مع إيلاء اهتمام خاص للأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، والتي تتفاقم يومًا بعد يوم نتيجة للقيود المفروضة على دخول المساعدات، والعمليات العسكرية المستمرة. كما تم التطرق إلى الأوضاع الأمنية المتدهورة في الضفة الغربية، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحقوق الفلسطينيين.

وزير الخارجية المصري أكد خلال هذه الاتصالات على أن التصعيد الحالي في المنطقة يجب ألا يحول الانتباه عن ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ كافة بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في غزة والضفة الغربية. وشدد على أهمية نشر قوة استقرار دولية فعالة، لضمان الأمن وحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.

كما دعا إلى الشروع الفوري في برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار، لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة، وتحسين الظروف المعيشية للسكان. الاتصالات الهاتفية لم تقتصر على مناقشة الأوضاع في غزة، بل تناولت أيضًا التطورات المقلقة في الضفة الغربية، حيث استعرض وزير الخارجية المصري مع المسؤولين الفلسطينيين والدوليين، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك العمليات العسكرية المتصاعدة، والاقتحامات المتكررة للمدن والمخيمات الفلسطينية، وتوسع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

كما تم التطرق إلى الاعتداءات المتزايدة من قبل المستوطنين على الأماكن الدينية المقدسة، والتي تمثل استفزازًا خطيرًا للمشاعر الدينية، وتهدد بزيادة حدة التوتر في المنطقة. الدكتور عبدالعاطي حذر من أن هذه الممارسات الإسرائيلية تزيد من تعقيد الوضع، وتقوض فرص تحقيق التهدئة واستئناف المسار السياسي، مشددًا على أن استمرار هذه الانتهاكات سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف.

وأكد على ثوابت الموقف المصري الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، والتي تقوم على أساس تحقيق حل عادل وشامل يلبي حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقهم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد على أهمية الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، ورفض أي محاولات لتغيير الحقائق على الأرض.

وزير الخارجية المصري شدد على أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تحقيق حقوقه المشروعة. تأتي هذه الجهود الدبلوماسية المصرية في سياق التزامها التاريخي بالقضية الفلسطينية، ودعمها المستمر للشعب الفلسطيني. وتعكس هذه الاتصالات حرص مصر على لعب دور فعال في تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة والضفة الغربية.

وتأتي أيضًا بعد إعلان الولايات المتحدة عن بدء المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في غزة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في القطاع، وإعادة بنائه. مصر ترى أن نجاح هذه الخطة يتطلب تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وزير الخارجية المصري أكد على أن مصر ستواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية، من أجل تحقيق هذا الهدف.

كما أكد على أهمية التنسيق الوثيق بين مصر والولايات المتحدة والأطراف الأخرى المعنية، لضمان تنفيذ خطة ترمب بشكل فعال، وتحقيق النتائج المرجوة. مصر تؤمن بأن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن حقوقه المشروعة، ويحقق الأمن والاستقرار للجميع. وتؤكد مصر على أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية وإسلامية، وأنها ستبقى على رأس أولوياتها حتى تحقيق حل عادل وشامل





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines