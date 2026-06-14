عبدالله العتيبي: عاشق الدار وقيثارة الكويت

مقال يستعرض حياة الشاعر الكويتي عبدالله العتيبي، الملقب بعاشق الدار، وإسهاماته الشعرية والوطنية من خلال قصائده وأوبريتاته التي تغنت بالكويت وأهلها.

تفتخر الأوطان عادة ب شعر ائها، لأنهم صوتها المعبر في المحافل الداخلية والخارجية عن ماضيها وحاضرها وطموحاتها في المستقبل، خصوصاً أولئك ال شعر اء الذين يوجهون إبداعاتهم نحو التغني بالوطن، ويرفعون أصواتهم في أوقات المحن، ويخدمون قضيتها على مر الزمن.

وفي أوطاننا الخليجية ثمة أسماء وقامات شعرية أثبتت بقصائدها وعطائها ومواقفها عشقاً لأوطانها يعجز المرء عن وصفه، وهياماً بتاريخها وتراثها يفوق حد الخيال. أحد هؤلاء الشعراء الذين أنجبتهم الكويت، فأمطرها على مدى سنوات عمره وحتى آخر لحظة من حياته بقصائد وأشعار تتغنى بشموخها، وكفاح رجالاتها في البر والبحر، ومواقف قادتها، وثبات أبنائها على الحق، وجمال ترابها وناسها، مستخدماً المفردات العذبة والجمل المؤثرة والتشبيهات الحماسية، والعبارات السلسة، هو الشاعر الراحل عبدالله العتيبي، الملقب بعاشق الدار وصوت الكويت الدافئ وقيثارة الوطن وأمير الكلمة.

عرف العتيبي بحسه الوطني والقومي، وتأثره بشاعر العراق بدر شاكر السياب، فجاءت قصائده، سواء بالفصحى أو العامية، معبرة عن واقع وأحلام وطنه الكويت، حيث بدأ حياته الأدبية مع الشعر في عام 1965، حينما نظم قصيدة وطنية بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال في تلك السنة، وتمت إذاعتها من إذاعة الكويت، قبل أن يغنيها شادي الخليج من ألحان أحمد باقر، فيصدح منشداً: لتظل في أفق التحرر رايتي عرف الطريق لعزتي وكرامتي. بعدها استثمر علاقاته بأهل النغم في تحويل قصائده الوطنية إلى قطع موسيقية ولوحات فنية وأوبريتات راقصة تشنف الآذان وتدغدغ المشاعر وتسلب الأفئدة، وتمتع الأبصار، فولدت، من خلال تعاونه مع صوت شادي الخليج وموسيقى غنام الديكان، أجمل الأوبريتات والملاحم الغنائية الخالدة.

مثل: ملحمة قوافل الأيام في عام 1981، وأوبريت الزمن العربي في سنة 1982 الذي يحكي عن الواقع العربي وظروفه ويجسد ارتباط الفن بواقع الوطن، وأغنية دفعها الله في عام 1985 وهي أغنية خاصة بسلامة الشيخ جابر رحمه الله من حادث الاعتداء على حياته، وملحمة أنا الآتي في عام 1982 التي أرتخت للماضي وبطولاته وأمجاده ومسيرة أجياله نحو الآفاق لبناء مستقبل زاهر، وملحمة أهل الكويت في عام 1992 التي قدمت في أول احتفال بالعيد الوطني بعد التحرير، وملحمة صدى التاريخ في عام 1986 المكونة من 24 لوحة فنية تحكي تاريخ الكويت قبل ظهور النفط، وملحمة حديث السور في عام 1988 التي تضمنت خمس لوحات رائعة وتشكيلة من الإيقاعات الكويتية المعروفة، وملحمة مواكب الوفاء في عام 1990 التي قدمت في احتفالات وزارة التربية بالعيد الوطني بمشاركة 3 آلاف طالب وطالبة وجسدت تقاليد الأعراس في 22 دولة عربية بأغانيها ورقصاتها وأزيائها الشعبية، وأوبريت عاشق الدار في عام 1995 الذي قدم في حفل تكريم خريجات مركز الدراسات الموسيقية، وكان تتويجاً وختاماً لتعاون العتيبي مع الديكان وشادي الخليج.

يقول العتيبي في مواكب الوفاء: كويت والعرب، الأهل والنسب، كأنهم حولها العين والهدب، في ليلة العرس كويتنا تمسي، وقد تحنت لها بشائر الأنس. ويقول في حديث السور: كويت يا كويت، يا خطوة تجاسرت على المحال، كويت يا كويت، يا غاية بمثلها لم يحلم الخيال، يا ديرة المحبة والأهل والأحبة، يا شاطئ الحنان، يا ديرة الجدود، مفتوحة الحدود لطالب الأمان.

ويقول في قصيدة أنا الكويت: أنا للرياح الجامحة لجام، وأنا بك من الصامدين حسام، أنا نهمة البحار في أهواله، أنا نخوة البدوي حين يضام. ويقول في عاشق الدار: سلمتك يا وطني أمري، وكتبت هواك على عمري، وتركت ممالك أشواقي، كي يسكن قلبك في صدري، ولأن سفائن أيامي، في غير بحارك لا تجري.

ويقول في الزمن العربي: إذا رأيت سماء لا يفارقها، دفء الشموس وإطلالة القمر، وإن عبرت حدودا لا تبارحها، غنائم الحسن فترى حلوة الصور، قلادة الزمن الماضي ومبدؤه، يخضر شوقا إليها سالف الزمن. ويقول في قصيدة طائر البشرى التي كتبها خلال فترة الغزو العراقي: بنصر بلادي جاءني طائر البشرى، فصارت ضلوعي للكويت ربابة، فجدد شوقي للغناء مرة أخرى، تترجم شوق الفارس للفرحة الكبرى، وصارت حروفي للكويت سنابلا، إذا فاتها الإعصار من بعده قفرا.

قال عنه الأديب الكويتي الدكتور سليمان الشطي: من حقه أن نحبه شاعرا، ولست وحدي المشغوف بشعره، فكلنا لمس صدق التعبير، وصفاء التناول، ودفء الوطنية في هذا الشعر الذي كرسه للوطن. وأضاف: قدم لنا في ديوانه مزار الحلم كلمة من نوع خاص، وهو شعر يزهو به، ويفاخر من يعرف مقدار الكلمة المتميزة المثقفة الأصيلة المعاصرة والفكرة المنيرة الهادية المبشرة، قدم هذا بالكلمة العربية في صورتها النقية والفصحى، فكانت مجاله الذي يرضى عنه كل الرضى.

والأديب الشطي هو القائل عنه أيضا: لقد عاش شاعرنا عبدالله العتيبي وهو يغني للكويت، ومات هو يحلم بها، إنه قيثارة الوطن بأشعاره الوطنية التي سوف تبقى خالدة خلود الكلمة الشعرية الوطنية، التي كانت نبراسا لنا في المحن، وسوف يبقى صداها في نفوسنا أبد الدهر. وقال عنه الفنان التشكيلي بدر القطامي أنه تعرف على العتيبي وهو طفل في فريج عليوة، درس معه في كتاب الملا صالح العدساني، وكان من الأوائل في حفظ القرآن الكريم، ثم عايشه خلال دراستهما في مصر في الستينات، فوجده لطيف المعشر كريم اليد محبا للفنون بأشكالها معطاء القلب، وكنت إذا رسمت عملا أستشيره لكي أستفيد من رأيه في هذا العمل، وكان رحمه الله يزودني بالآراء والتوجيهات الصائبة.

وخلاصة القول إن الشاعر عبدالله العتيبي يمثل نموذجا فريدا للشاعر الوطني الملتزم بقضايا وطنه وأمته، فقد ترك إرثا شعريا وفنيا كبيرا يظل خالدا في ذاكرة الأجيال، وهو جدير بالاحتفاء والتقدير. إن قصائده وأوبريتاته شكلت جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية الكويتية، وأسهمت في ترسيخ قيم الانتماء والفخر بالوطن. وسيظل صوته الدافئ يردد في المناسبات الوطنية، معبرا عن مشاعر الفخر والحب لهذا البلد الأمين.

رحم الله الشاعر عبدالله العتيبي وأسكنه فسيح جناته، وجزاه خير الجزاء على ما قدمه من عطاء وطني خالد





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