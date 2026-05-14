عباس يجدد التمسك بالنهج السلمي وأوسلو في مؤتمر فتح الثامن ويحذر من مخاطر وجودية

في كلمة شاملة خلال المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، أكد الرئيس محمود عباس تمسكه بالاتفاقيات الموقعة ومنظمة التحرير، منتقداً بشدة هجوم 7 أكتوبر وتداعياته الكارثية، ومطالباً بمحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة والضفة.

أكد الرئيس ال فلسطين ي محمود عباس ، خلال كلمته الافتتاحية في أعمال المؤتمر العام الثامن ل حركة فتح الذي انعقد في مدينة رام الله، تمسكه الراسخ ب اتفاق أوسلو الذي تم توقيعه قبل أكثر من ثلاثة عقود، مشدداً على أن هذا المسار والاتفاقات اللاحقة له تظل الإطار المرجعي للعمل السياسي ال فلسطين ي.

وأشار عباس إلى أن التزامه بمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي القائم على وحدة النظام السياسي والسلاح الشرعي الواحد لا يتزحزح، مؤكداً أن الإصلاحات المؤسسية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية هي السبيل الوحيد لتجديد الشرعية وتطوير الأداء السياسي في ظل تحديات جسيمة. وأضاف أن النهج السلمي هو الخيار الاستراتيجي الذي تتبناه القيادة الفلسطينية وسط موجة من الحروب الدامية التي تضرب المنطقة، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يمر حالياً بلحظة مفصلية وتاريخية تتطلب الحكمة والثبات في مواجهة المخاطر الوجودية التي تهدد كيانه وقضيته.

وفي سياق هجومه اللاذع على الممارسات الإسرائيلية، وصف الرئيس عباس ما يحدث في قطاع غزة بأنه نكبة جديدة تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني، حيث أشار إلى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى الذين تجاوز عددهم مائتي وسبعين ألف شخص، مما جعل القطاع منطقة غير قابلة للحياة البشرية. ولم يتوقف انتقاده عند غزة، بل امتد ليشمل الضفة الغربية التي تتعرض لعمليات ضم ممنهجة عبر قوانين سرقة الأراضي وإطلاق العنان لإرهاب المستوطنين، بالإضافة إلى استمرار احتجاز الأموال الفلسطينية ومحاصرة الاقتصاد الوطني، والاعتداءات المستمرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى.

ودعا عباس المجتمع الدولي إلى التوقف عن الاكتفاء بالتنديد والبدء بفرض إجراءات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أن العودة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة، بما في ذلك اتفاق باريس الاقتصادي وتفاهمات العقبة وشرم الشيخ لعام ألفين وثلاثة وعشرين، هي المخرج الوحيد لوقف الإجراءات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي. وبنبرة نقدية حادة، تناول الرئيس عباس أحداث السابع من أكتوبر، حيث وجه انتقادات صريحة لهجوم حركة حماس، مشيراً بسخرية إلى وصف البعض لهذا العمل بأنه 'مجيد'، ومؤكداً أن العبرة تكون بالخواتيم والنتائج الملموسة على الأرض.

وأوضح عباس أن هذا العمل أدى إلى نتائج كارثية تمثلت في ذبح الفلسطينيين وتهجيرهم وتدمير بلادهم بشكل غير مسبوق، معتبراً أن الوضع المأساوي في القطاع يستوجب تمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها السيادي والرقابي. وشدد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، رافضاً أي ترتيبات انتقالية قد تمس بوحدة الأرض أو تشرعن تقسيم التمثيل الفلسطيني أو تؤثر على النظام القانوني والسياسي القائم، مؤكداً أن السلاح يجب أن يكون تحت مظلة شرعية واحدة لضمان الاستقرار والسيادة.

وعلى الصعيد الدولي، أعرب الرئيس عباس عن دعمه لكافة الجهود التي تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك قرارات الشرعية الدولية وإعلان نيويورك وخطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب وقرار مجلس الأمن رقم ألفين وثمانمائة وثلاثة، معتبراً أن تنفيذ هذه الرؤى يمثل فرصة حقيقية لإنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل ودائم ينهي كافة أسباب الصراع في المنطقة. وفي هذا الصدد، كشف عباس عن تفاصيل حوار جرى بينه وبين الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن خلال زيارة الأخير لبيت لحم، حيث طلب منه وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، لكن الرد جاء مخيباً للآمال وبطريقة غير واقعية، مما يعكس حجم التحديات في الحصول على دعم دولي فعال.

كما جدد التزامه بالعمل على الإصلاحات الداخلية والوحدة الوطنية على قاعدة الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد، متمسكاً بقضية اللاجئين كجوهر أساسي للقضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنه. اختتم عباس كلمته بالحديث عن أهمية ضخ دماء جديدة في عروق حركة فتح، معتبراً أن المؤتمر العام الثامن يمثل محطة مراجعة شاملة لوضع رؤية مستقبلية جامعة.

وقد شهد المؤتمر حضوراً واسعاً بلغ ألفين وخمسمائة وثمانين عضواً موزعين على أربع ساحات في رام الله وغزة والقاهرة وبيروت، في خطوة تهدف إلى إظهار وحدة الحركة رغم التشتت الجغرافي. ومن المقرر أن يفرز هذا المؤتمر قيادة جديدة تشمل اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وهي أعلى هيئات اتخاذ القرار في الحركة والسلطة ومنظمة التحرير.

وتأتي هذه العملية الانتخابية في وقت حساس تسعى فيه القيادة لضمان انتقال سلس للسلطة وتجديد الدماء في اللجنة المركزية التي تضم شخصيات بارزة مثل حسين الشيخ ومروان البرغوثي، وسط منافسة غير مسبوقة تعكس الرغبة في التغيير والتطوير لمواجهة الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالمشروع الوطني الفلسطيني





