عبارات قد تبدو بريئة... لكنها تخفي مكائد نفسية!

تحذير من أساليب التلاعب النفسي الشائعة وكيفية التعرف عليها، بالإضافة إلى أخبار حول التوتر وتأثيره على الصحة، وتطورات في معهد العالم العربي في باريس.

الكلمات تلعب دوراً حاسماً في توجيه الانطباعات والتأثير في الآخرين، مما يدفع البعض لاستخدامها بمهارة لتحقيق أهدافهم الخاصة. هؤلاء الأشخاص يحرصون على انتقاء عبارات ودودة وبريئة واستخدامها في التوقيت المناسب لإقناع الآخرين.

لكن إدراك هذه الأساليب يسهل كشفها والتعامل معها بوعي أكبر. قراءة ما بين السطور والانتباه إلى الرسائل الضمنية يساعدان على تمييز العبارات التي قد تبدو لطيفة في ظاهرها ولكنها تحمل مقاصد مختلفة. يستخدم المتلاعبون عبارات مثل 'لكن' كاعتذار زائف، وغالباً ما يتبعونها بسرد أخطائك أو أسباب خطأ تصوراتك. قد يبدو الإطراء الأولي جذاباً، لكنه غالباً ما يتحول إلى سيطرة.

الشخص الذي يُبالغ في مدحك قد يستغل هذا لاحقاً لتقويض ثقتك بنفسك، ويُشعرك بالعزلة بهدف جعلك معتمداً عليه فقط. من خلال تصوير العلاقة على أنها حصرية، يُنشئ المُتلاعب مسافة بينك وبين الأشخاص الذين قد يقدمون لك وجهة نظر مختلفة، ويجعلك أكثر اعتماداً عليه. هذا جانب آخر من جوانب التلاعب العاطفي، حيث يبدأ المتلاعب بانتقادك بعد الإطراء، مُظهراً الأمر كأنه جانب من الحب. قد تظن أنك تحظى بالتقدير، لكنك في الحقيقة تُدفع للموافقة على كلام شخص يُدبّر لك مكيدة.

نتيجة لذلك، تبدأ ثقتك بنفسك بالتأثر سلباً. عندما تسمع عبارات مثل 'أنا قلق عليك'، تظن أن أحدهم يهتم بأمرك، لكنها قد تكون جزءاً من عملية التلاعب النفسي. يحاول المتلاعبون النفسيون جعلك تشك في إدراكك للواقع، ويبثون الشك في تفكيرك ويجعلونك تشعر بأنك لا تفكر بشكل سليم. هذا جانب أساسي من التلاعب، وغالباً ما يكون من أصعبها اكتشافاً.

عبارات مثل 'لستُ متأكداً من أن (شخصاً آخر) يُراعي مصلحتك كما أفعل' هي جزء من التلاعب النفسي، وهي مثال على التلاعب المُقنّع بالاهتمام. هدف المتلاعب هو أن يجعلك تتجاهل ما يقوله الآخرون وتستمع إليه باعتباره الشخص الوحيد الذي يقول لك الحقيقة. قد يبدو الأمر كأن شخصاً ما يريدك أن تتمتع بحرية اتخاذ قراراتك بنفسك، لكن العبارة قد تكون عكس ذلك تماماً. غالباً ما يستخدم المتلاعبون هذه العبارات عندما لا يحصلون على ما يريدون.

التوتر يؤثر على المزاج والرغبة الجنسية والانتصاب، ولكنه قد يؤثر أيضاً على صحة الحيوانات المنوية. التوتر المرتبط بالاختبارات أصبح ظاهرة تستحق الانتباه لما قد تتركه من آثار طويلة الأمد. في عالم يتسارع إيقاعه، أصبحت القدرة على تهدئة النفس مهارة أساسية للتعامل مع الضغوط والتوترات اليومية. بحلول عام 2027، سيكون قد مرَّ 40 عاماً على تأسيس «معهد العالم العربي» في باريس.

عقب استقالة رئيسه السابق جاك لانغ وتسمية آن كلير لوجاندر، السفيرة السابقة ومستشارة الرئيس إيمانويل ماكرون الدبلوماسية لشؤون الشرق الأوسط والعالم العربي، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب. لوجاندر، التي تجيد العربية، تقول: «نأمل بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ40 لتأسيسه، أن نتمكن من تحديد توجُّه جديد للـ40 عاماً المقبلة». وتستطرد: «ثمة تطوّر مهم يتمثّل في بروز المشهد الثقافي في المنطقة الخليجية، الذي نما بقوة وبشكل لافت خلال الـ20 عاماً الأخيرة (...

) ونحن نرغب بشدّة في تعزيز روابطنا مع الفاعلين الفنّيين والثقافيين هناك». الهدف الآخر الذي تريد الرئيسة الجديدة التركيز عليه، يتناول اللغة العربية وكيفية الدفع باتجاه تعليمها والترويج لها، في فرنسا وفي أوروبا أيضاً. وبنظرها، فإن «المعهد» قادر على المساعدة والإسهام في هذه المهمّة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

صحة أخبار ثقافية تلاعب نفسي التوتر صحة الحيوانات المنوية معهد العالم العربي اللغة العربية

United States Latest News, United States Headlines