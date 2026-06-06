عاصفة رعدية توقف مباراة السعودية وبورتوريكو الودية في أوستن

توقفت المباراة الودية بين المنتخب السعودي ونظيره البورتوريكي في الدقيقة 21 بسبب تحذيرات من عاصفة رعدية وأمطار غزيرة، ضمن استعدادات الأخضر لكأس العالم 2026.

أوقفت عاصفة رعدية شديدة، مصحوبة بأمطار غزيرة، المباراة الودية التي جمعت المنتخب السعودي ونظيره البورتوريكي على ملعب كيو 2 في مدينة أوستن الأميركية، ضمن استعدادات الأخضر لخوض غمار كأس العالم 2026 .

وجاء إيقاف اللقاء في الدقيقة 21، بعد أن أظهرت شاشات الملعب تحذيرات جوية خطيرة، مما دفع حكم المباراة إلى اتخاذ قرار احترازي بإرسال اللاعبين إلى غرف الملابس. وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي صفر-صفر قبل التوقف، وسط توقعات بحدوث عاصفة مطرية قوية قد تؤثر على سلامة اللاعبين والجماهير. واستمر التوقف لأكثر من 35 دقيقة، حيث هطلت الأمطار بغزارة على أرضية الملعب، مما دفع الطواقم الفنية للمنتخب السعودي إلى إزالة الأجهزة التقنية الخاصة بتحليل الأداء لحمايتها من المياه.

وفي الوقت نفسه، بثت الشاشات العملاقة في الملعب رسائل توعوية للجماهير تدعوهم إلى توخي الحذر واتباع تعليمات المنظمين تحسباً لسوء الأحوال الجوية. ورغم هذه الظروف، يستمر المنتخب السعودي في تحضيراته المكثفة تحت قيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، الذي تولى المهمة قبل ستة أسابيع فقط من انطلاق النهائيات. ويواجه دونيس تحدياً كبيراً يتمثل في ضيق الوقت وقوة المنافسة، حيث تقع السعودية في المجموعة الثامنة إلى جانب إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر، وهي المجموعة التي صنفتها إحصائيات أوبتا كسادس أصعب مجموعة في البطولة.

ويعمل المدرب على تجهيز الفريق بأسرع وقت ممكن، مع التركيز على تصحيح الأخطاء الفنية والتكتيكية. وفي سياق متصل، يترقب الجهاز الطبي نتائج فحوصات المدافع حسان تمبكتي بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية خلال المعسكر الإعدادي في أوستن، وسط مؤشرات أولية تطمئن بعدم خطورة الإصابة





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كأس العالم 2026 المنتخب السعودي عاصفة رعدية تحضيرات مباراة ودية

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