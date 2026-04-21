عاصفة من الانتقادات تلاحق بنزيما بعد خروج الهلال من النخبة الآسيوية

حالة من الغضب الجماهيري تسيطر على أوساط نادي الهلال السعودي عقب الإخفاق الآسيوي، وتصرفات كريم بنزيما تزيد من حدة التوتر في النادي.

يخيم جو من الإحباط الشديد على جماهير نادي الهلال السعودي، وذلك عقب الخروج المؤلم من منافسات بطولة النخبة الآسيوية، وهو الأمر الذي وضع الإدارة والجهاز الفني تحت ضغوط كبيرة. ولا تقتصر الأزمة على توديع البطولة القارية فحسب، بل تمتد لتشمل مخاوف متزايدة بشأن الحالة البدنية والجاهزية الفنية لعدد من النجوم قبل الاستحقاق المحلي المرتقب أمام فريق ضمك. هذه الإصابات المتكررة أصبحت صداعاً في رأس المدرب، خاصة مع اقتراب استئناف الدوري السعودي، حيث يأمل الهلال في استعادة توازنه سريعاً لمصالحة جماهيره الغاضبة.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، فجر النجم الفرنسي كريم بنزيما عاصفة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة له في محمية طبيعية يظهر فيها بجانب عدد من الفيلة، مع تعليق مقتضب أثار استياء شريحة واسعة من عشاق الزعيم. اعتبر الكثيرون أن توقيت هذا المنشور جاء مستفزاً وغير مراعٍ لحالة الحزن التي تعتري الوسط الرياضي الهلالي بعد الإخفاق الآسيوي. وقد اشتعلت منصة إكس بتغريدات غاضبة تطالب اللاعب بالتركيز على واجباته المهنية داخل المستطيل الأخضر، بدلاً من الانشغال بنشر صور شخصية لا تخدم مصلحة النادي في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب تكاتف الجميع. من الناحية الفنية، تعود أزمة بنزيما إلى إهداره لركلة ترجيحية حاسمة في مباراة السد الآسيوية، ما أدى إلى خروج الفريق من البطولة. ومنذ انضمامه للهلال في صفقة انتقال حر، لم يقدم اللاعب الأداء المأمول باستمرارية، رغم تسجيله لثمانية أهداف وتقديمه لأربع تمريرات حاسمة خلال ثماني مشاركات، إلا أن لعنة الإصابات والتذبذب في المستوى ظلتا السمتين الأبرز لمسيرته مع الفريق. ومع اقتراب اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الهيكلة الآسيوية الجديدة للمقاعد القارية، تزداد الضغوط على نجوم الفريق لتقديم مستويات ترتقي لطموحات النادي، وسط مطالبات جماهيرية واسعة بضرورة مراجعة ملف اللاعبين الأجانب وتحديد مستقبلهم، لضمان العودة إلى منصات التتويج في أقرب فرصة ممكنة، حيث لم يعد الصبر متاحاً لدى الجماهير التي تتطلع لرؤية فريقها في قمة المنافسة دائماً وبكل البطولات المتاحة محلياً وقارياً





الهلال السعودي، كريم بنزيما، النخبة الآسيوية، دوري

