عاصفة رعدية توقف مباراة السعودية وبورتوريكو ساعتين قبل انتصار دونيس الأول

تعرضت المباراة الودية بين السعودية وبورتوريكو لتوقف اضطراري بسبب العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة في أوستن، واستمر التوقف ساعتين قبل أن يحقق الأخضر فوزا بثلاثة أهداف دون رد في أول انتصار للمدرب اليوناني دونيس.

شهدت المباراة الودية التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره البورتوريكي على ملعب كيو 2 في مدينة أوستن الأميركية فجر السبت حدثاً غير متوقع تمثل في توقف اللعب لأكثر من ساعتين بسبب العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة.

هذا التوقف الطويل لم يكن مجرد عائق أمام سير المباراة، بل قدم إنذاراً مبكراً للتحديات المناخية التي قد تواجه كأس العالم 2026 الذي ستستضيفه الولايات المتحدة إلى جانب المكسيك وكندا. فمع إقامة البطولة في شهري يونيو ويوليو، وهما ذروة موسم العواصف الرعدية في العديد من المدن الأميركية، تصبح إدارة مثل هذه الظروف الجوية القاسية ضرورة حتمية لضمان سلامة اللاعبين والجماهير. خلال فترة التوقف، اضطر الحكم لإيقاف المباراة في الدقيقة الحادية والعشرين بعد ورود تحذيرات جوية من اقتراب عاصفة رعدية.

وتم تطبيق البروتوكول الأميركي للسلامة الذي ينص على تعليق النشاط لمدة ثلاثين دقيقة على الأقل وإعادة احتساب الوقت عند كل صاعقة جديدة ضمن نطاق عشرة كيلومترات. ومع تسجيل صاعقة جديدة وهطول أمطار غزيرة، امتد التوقف إلى ساعتين كاملتين. هذا الموقف دفع الطواقم الفنية للمنتخب السعودي إلى إزالة الأجهزة الإلكترونية والمعدات لحمايتها من المياه، بينما اضطر المشجعون إلى البحث عن مأوى من الأمطار.

وقد أظهرت جماهير السعودية حضوراً لافتاً رغم الظروف الصعبة، وبرز بينهم المشجع المكسيكي عمر الذي ارتدى الزي السعودي تعبيراً عن حبه للثقافة السعودية، معرباً عن أمله في زيارة المملكة يوماً ما. على الرغم من التوقف الطويل، نجح المنتخب السعودي في العودة بقوة بعد استئناف المباراة، مسجلاً ثلاثة أهداف عن طريق سلطان مندش وعبد الله الحمدان وسالم الدوسري، مانحاً المدرب اليوناني دونيس أول انتصار له مع الأخضر.

هذا الفوز يعزز معنويات الفريق قبل استحقاقات كأس العالم، لكنه أثار أيضاً تساؤلات حول مدى جاهزية الملاعب الأميركية للتعامل مع الظروف الجوية خلال البطولة الكبرى. فالتجارب السابقة في كأس العالم للأندية 2025 أظهرت توقف مباريات عدة بسبب العواصف، مما يضع الفيفا والمنظمين أمام تحديات لوجستية تتعلق بجداول المباريات والبث التلفزيوني وسلامة الجماهير. ومع استمرار التحضيرات للمونديال، تبقى هذه المباراة درساً عملياً في كيفية التكيف مع الطبيعة المتقلبة للطقس في أميركا الشمالية.

وقد أبدى المشجعون تفهماً كبيراً للإجراءات المتخذة، مؤكدين أن السلامة تأتي أولاً. كما أشار الخبراء إلى أن الولايات المتحدة تمتلك بنية تحتية قوية للتعامل مع حالات الطوارئ، لكن التحدي الأكبر يكمن في تنسيق الجداول الزمنية بين المدن المضيفة المختلفة. وفي الوقت الذي يثني فيه الجميع على أداء المنتخب السعودي، يظل السؤال الأهم: هل ستكون كأس العالم 2026 جاهزة لمثل هذه السيناريوهات؟ الإجابة قد تتضح خلال الأشهر المقبلة مع استمرار التجارب والمباريات الودية في الملاعب الأميركية





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