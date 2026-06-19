عائلة ميسي تطالب بالخصوصية وتونس في محاولة إنقاذ مشوارها في كأس العالم

تألقت عائلة ميسي بالخصوصية بعد أنباء متضاربة حول والده، بينما استمرت تونس في محاولتها لإنقاذ مشوارها في كأس العالم.

تألقت عائلة ميسي بال خصوصية بعد أنباء متضاربة حول والده، بينما استمرت تونس في محاولتها لإنقاذ مشوارها في كأس العالم . وتم تعيين مدرب جديد للفريق الفرنسي هيرفيه رونار بعد الهزيمة الثقيلة أمام السويد، وحرص على رفع معنويات اللاعبين وتجاوز آثار الهزيمة.

وتدخل تونس اللقاء تحت قيادة رونار، الذي يخوض مواجهة حاسمة أمام اليابان السبت ضمن منافسات المجموعة السادسة. وتأتي تونس بعد الهزيمة الأكبر في تاريخها في نهائيات كأس العالم، وهي خسارة 1-5 أمام السويد. وفي الوقت نفسه، أعلنت عائلة ميسي عن خصوصيتها بعد أنباء متضاربة حول والده، خورخي ميسي، الذي يتعافى من وعكة صحية. وتكشف عائلة ميسي عن طبيعة المرض الذي يعاني منه خورخي، وهو 68 عامًا، دون إفصاح عن تفاصيل أكثر.

ويُبقي كل منتخب على آماله في التأهل للدور التالي حال الفوز في الجولة الأخيرة، إذ يلتقي المنتخب جنوب الإفريقي مع كوريا الجنوبية، بينما يلعب منتخب التشيك مع المكسيك. وتم إجراء تغيير فني بإقالة المدرب صبري لموشي، أملاً في إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح قبل فوات الأوان. وتأتي هذه الخطوة بعد الهزيمة الأكبر في تاريخ





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