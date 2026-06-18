عائلة ميسي تصدر بياناً حول صحة والده بعد ظهوره متأثراً في كأس العالم

أصدرت عائلة ليونيل ميسي بياناً رسمياً يؤكد أن والده خورخي يعاني من ظرف صحي صعب ويخضع للعلاج، وذلك بعد أن ظهر ميسي متأثراً بالدموع خلال مباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم 2026، مما أثار التكهنات.

في مباراة مثيرة ضمن الجولة الأولى من كأس العالم 2026 ، قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين إلى فوز ساحق على الجزائر بنتيجة 3-0 على ملعب أروهيد في مدينة كانساس الأمريكية.

لكن الحدث الأبرز لم يكن فقط التسجيل الثلاثي الرائع (هاتريك) الذي خطف الأنظار، بل المشهد العاطفي الذي أعقب الهدف الأول، حيث ظهر ميسي متأثراً بالدموع، مما أثار تساؤلات حول سبب هذه اللحظة الإنسانية. وفي تصريحات بعد المباراة، أوضح ميسي أن سبب بكائه لا علاقة له بالرياضة، مشيراً إلى أن الأيام الأخيرة كانت صعبة ومعقدة بسبب ظروف عائلية.

وكشف الصحفي الأرجنتيني إدواردو فينمان أن الحالة الصحية لوالد ميسي، خورخي، قد تكون السبب الرئيسي وراء تأثر النجم الأرجنتيني، حيث يعاني والده من متاعب صحية منذ عدة أشهر شهدت تراجعاً في الأيام الأخيرة. على إثر هذه التكهنات، أصدرت عائلة ميسي بياناً رسمياً أوضحت فيه أن خورخي ميسي يمر حالياً بظرف صحي صعب، يخضع بموجبه للرعاية الطبية، وهو في طور التعافي والتقدم الإيجابي ضمن حالته.

وأعربت العائلة عن قلقها العميق إزاء نقص الحساسية والاحترام والسرية في التعامل مع هذا الأمر العائلي الخاص، مؤكدة أن المعلومات الدقيقة حول حالته لا يمتلكها إلا العائلة نفسها. وشدد البيان على ضرورة عدم اعتبار أي رواية أو معلومة من خارج العائلة وقنواتها الرسمية صحيحة، داعياً إلى المسؤولية والحذر والإنسانية في مثل هذه الأوقات. واختتمت العائلة بيانها بطلب احترام خصوصية خورخي وسريته ومساحته الشخصية، مع الإعلان عن أي تحديثات في الوقت المناسب وبالقنوات المناسبة.

إلى جانب ذلك، أثارت لقطة أخرى جدلاً واسعاً في المباراة، حيث اعتبر الحكم الإنجليزي السابق مارك هالسي أن ميسي كان يستحق الطرد المباشر بسبب تدخله العنيف. وتأتي هذه التصريحات لتضيف بعداً آخر للأحداث التي شهدتها المباراة، والتي تركزت على اللحظات العاطفية لميسي وحالته النفسية. ومع استمرار التكهنات، يبقى الجميع في انتظار المزيد من التفاصيل من العائلة، بينما يواصل ميسي قيادة الأرجنتين في البطولة بحضور أسطوري.

هذا الحدث ليس الأول من نوعه في مسيرة ميسي، حيث سبق أن تأثر عاطفياً في مناسبات سابقة بسبب ارتباطه العميق بعائلته. ويظل الجمهور الأرجنتيني داعماً لنجمهم الأول، متمنين الشفاء العاجل لوالده. ومن المتوقع أن تكون مباريات الأرجنتين المقبلة في كأس العالم محملة بالمشاعر، خاصة مع استمرار الظروف العائلية لميسي. وسيترقب الجميع كيف سيتعامل الفريق مع هذه التحديات النفسية في الطريق نحو اللقب





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ميسي والد ميسي كأس العالم 2026 الأرجنتين صحة

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