طيران الإمارات: الريادة العالمية في الاستدامة من خلال مزرعة 'بوستانيكا' العمودية

أعلنت طيران الإمارات عن مشروعها الزراعي المبتكر 'بوستانيكا', أكبر مزرعة عمودية مغلقة في العالم. تنتج المزرعة ما يزيد عن مليون كيلوغرام من الخضروات الورقية سنويًا وتتميز باستخدام التقنيات الحديثة لتقليل استهلاك الماء بنسبة 95%.

ضمن ريادة قطاع الطيران العربي عالميًا، تواصل شركة طيران الإمارات ترسيخ مكانتها كناقل جوي مبتكر، بعدما أصبحت الناقلة العربية الوحيدة في العالم التي تمتلك مشروعًا زراعيًّا متكاملاً خاصًّا بها، يتمثّل في مزرعة ' بوستانيكا ' العمودية بدبي. وتُعد ' بوستانيكا ' أكبر مزرعة عمودية مغلقة في العالم، وقد أُنشئت باستثمارات ضخمة تجاوزت 150 مليون درهم، وامتدت على مساحة تقارب 30 ألف متر مربع بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي بدبي، لتشكّل نموذجًا فريدًا يجمع بين التكنولوجيا الحديثة ورؤية ال استدامة .

وتنتج المزرعة أكثر من مليون كيلوغرام من الخضروات الورقية سنويًا، بما فيها الخس، والجرجير، والسبانخ، دون استخدام مبيدات أو تربة، وباستهلاك مياه أقل بنسبة 95% مقارنة بالزراعة التقليدية. ويتم توجيه هذه المنتجات مباشرة إلى رحلات طيران الإمارات، لضمان تقديم وجبات طازجة وصحية لمسافريها على مختلف الوجهات حول العالم. وتعكس المزرعة مفهوم الاستدامة، ويضع طيران الإمارات في مقدمة الناقلات الجوية التي تستثمر في سلاسل الإمداد الخاصة بها بشكل مباشر. وأضافت أن 'بوستانيكا' لا تُعزّز جودة الطعام المقدّم على متن الطائرات فقط، بل تسهم أيضًا في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات من خلال تلبية احتياجات السوق المحلي. ويأتي الاستثمار في 'بوستانيكا' انسجامًا مع التوجهات الوطنية لمكافحة الهدر الغذائي والحد من الانبعاثات الكربونية، حيث يتم حصاد الخضروات وتغليفها في ذات الموقع، ما يقلّل من تكاليف النقل والتخزين ويحافظ على نضارتها. أما شركات الطيران الكبرى حول العالم، فتعتمد عادة على عقود توريد وشراكات مع مزارع خارجية، لكنها لا تمتلك مشاريع زراعية خاصة بها، وهو ما يجعل طيران الإمارات رائدة عالميًّا في هذا المجال. ويُعتبر هذا المشروع إضافة جديدة إلى سلسلة إنجازات الناقل الإماراتي، الذي يواصل الاستثمار في أحدث التقنيات، سواء عبر تحديث أسطوله الجوي أو عبر مشروعات مبتكرة مثل 'بوستانيكا'، ما يرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي يجمع بين الطيران والابتكار والاستدامة





sabqorg / 🏆 27. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

طيران الإمارات بوستانيكا مزرعة عمودية استدامة الزراعة الحديثة Dubai

المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

الموت يغيّب خطاط العملة 'عبدالرزاق خوجه'نعت جمعية الثقافة والفنون بجدة، صباح اليوم (الأربعاء)، الخطاط عبدالرزاق خوجه، أول من خطّ العملة السعودية، بعدما وافته المنية عن عمر ناهز 95 عاماً.

اقرأ أكثر »

69% من المنشآت العائلية في 3 مناطقتُشكل المنشآت العائلية العمود الفقري للاقتصاد السعودي، إذ كشفت بيانات إحصائية حديثة أن ما نسبته 95% من منشآت القطاع الخاص في المملكة تصنف منشآت عائلية، في حين لا تتجاوز نسبة المنشآت غير...

اقرأ أكثر »

السياحة والصيد.. خطر مزدوج على الأسود الإفريقيةالأسود فقدت نحو 95 بالمئة من موائلها الطبيعية لصالح التوسع العمراني في إفريقيا - Anadolu Ajansı

اقرأ أكثر »

سلة.. منتخب مصر يودع كأس إفريقيا من ربع النهائيبخسارته أمام نظيره الكاميروني بنتيجة 68-95 بعد أداء متواضع - Anadolu Ajansı

اقرأ أكثر »

صفقات عالمية.. الهلال يدخل الموسم الجديد بقوة هجومية هائلةدخل نادي الهلال موسمه الجديد بقوة هجومية لافتة، مؤكداً استمراره كأكثر الفرق السعودية تميزًا في صناعة الأهداف، بعد أن أنهى الموسم الماضي بتسجيل 95 هدفًا، وهو الر

اقرأ أكثر »

عزنا بطبعناجاءت هوية اليوم الوطني 95 تحت شعار «عزّنا بطبعنا»، شعارا معبرا عن الهوية الرسمية للعام الحالي للمملكة العربية السعودية بمناسبة يومها الوطني الخامس والتسعين بفخر واعتزاز، ويعكس هذا...

اقرأ أكثر »