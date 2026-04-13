طيران ناس يعزز شبكة وجهاته الدولية بإضافة رحلات مباشرة إلى أنطاكيا

أعلنت طيران ناس، الناقل الجوي الاقتصادي الرائد، عن إضافة رحلات مباشرة بين الرياض وأنطاكيا، وتعزيز شبكة وجهاتها الدولية. يأتي هذا الإعلان بعد تحقيق الشركة أداءً متميزاً في موثوقية التشغيل، ويهدف إلى توسيع نطاق عملياتها وتقديم خيارات سفر متنوعة. يتوافق هذا التوسع مع رؤية السعودية 2030.

أعلن طيران ناس ، الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن تعزيز شبكة وجهاته الدولية بإضافة رحلات مباشرة تربط العاصمة السعودية الرياض بمدينة أنطاكيا في تركيا . يأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى توسيع نطاق عملياتها وتقديم خيارات سفر متنوعة ومريحة للمسافرين. ويأتي هذا التوسع في أعقاب تحقيق الشركة لنتائج مميزة في موثوقية التشغيل، مما يعكس التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة.

ووفقاً لبيانات صادرة عن شركة إيرباص من خلال برنامج مراقبة موثوقية الأسطول (FRM)، يتصدر طيران ناس المتوسطات العالمية لمشغلي عائلة A320neo، مما يمثل إنجازاً هاماً يعزز مكانة الشركة في قطاع الطيران. وقد بلغ متوسط الموثوقية التشغيلية المتحركة على مدى ستة أشهر لأسطول A320neo التابع لطيران ناس نسبة 99.78% حتى ديسمبر 2025. ويُعد هذا الأداء أعلى من كل من المتوسط العالمي البالغ 99.59% والمتوسط الإقليمي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط البالغ 99.67%. يُظهر هذا الأداء المتميز التزام طيران ناس بتبني أفضل الممارسات في صيانة وتشغيل الأسطول، بالإضافة إلى الاستثمار المستمر في التدريب والتطوير لفرق العمل. ويعتمد هذا التميز على بيانات الأداء التشغيلي الفني الصادرة عن إيرباص، والتي تستخدم مقاييس معيارية على مستوى القطاع لقياس نسبة الرحلات التجارية المجدولة التي تم تنفيذها دون تأخيرات أو إلغاءات فنية. وتسعى الشركة باستمرار إلى تحسين تجربة المسافرين من خلال توفير خدمات متميزة على متن الطائرات، بالإضافة إلى تبني أحدث التقنيات لتبسيط إجراءات السفر. يعكس هذا الإنجاز جهود طيران ناس المستمرة في تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في قطاع الطيران، وتعزيز مكانتها كشركة طيران رائدة في المنطقة. كما يتماشى هذا التوسع مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة والطيران في المملكة. منذ انطلاقها في عام 2007، تمكنت طيران ناس من نقل أكثر من 110 ملايين مسافر، مما يبرز الثقة المتزايدة التي يوليها المسافرون لخدمات الشركة. وتسير رحلات طيران ناس بانتظام إلى مختلف الوجهات، مع الأخذ في الاعتبار أي تأثير محتمل لإغلاق بعض المجالات الجوية. وتشغل الشركة حالياً أكثر من 2000 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 80 وجهة داخلية ودولية في 38 دولة عبر 156 خط سير. ويستهدف طيران ناس الوصول إلى 165 وجهة ضمن خطته للنمو والتوسع، مما يعزز من مكانتها كشركة طيران رائدة في المنطقة والعالم. وباعتبارها أول شركة طيران مُدرجة في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، تواصل طيران ناس مسيرتها نحو التميز والابتكار في قطاع الطيران، وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية





