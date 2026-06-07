طيران الرياض تُوسع شبكة وجهاتها وتضيف خمس مدن جديدة بينها مدريد ومانشستر

في خطوة تعكس تسارع استعداداتها التشغيلية، أعلنت طيران الرياض السعودية عن إضافة خمس وجهات جديدة إلى شبكة رحلاتها الدولية تشمل القاهرة ودبي وجدة ومدريد ومانشستر، ضمن خطة طموحة لربط الرياض بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول 2030

أعلنت شركة طيران الرياض السعودية عن توسيع شبكة وجهاتها الدولية والإقليمية عبر إضافة خمس وجهات جديدة هي القاهرة ودبي وجدة ومدريد ومانشستر. يأتي هذا التوسع في إطار تسريع استعدادات الشركة التشغيلية وتماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتعزيز قطاع الطيران والسياحة. caveats: تم تأكيد أن الرحلات إلى جدة ستبدأ في 14 يونيو، ثم دبي في 18 يونيو، ثم القاهرة في 25 يونيو، أما مدريد فستبدأ في 17 يوليو، ومانشستر في 23 يوليو.

جميع الرحلات ستُشغل بطائرات بوينغ 787-9 دريملاينر التي تشكل أسطول الشركة المستقبلي المخطط ليكون 72 طائرة من هذا الطراز. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم موعد أول رحلة إلى لندن من 1 يوليو إلى 10 يونيو بسبب وصول الطائرات الجديدة مبكراً. أكد توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض، أن إطلاق这些 الوجهات الجديدة يعكس النمو المستمر للشركة واستجابتها للطلب المتزايد على السفر، ويهدف إلى تعزيز حركة الأعمال والسياحة بين السعودية والأسواق العالمية.

كما أشار إلى أن الشركة تسعى لجعل الرياض مركزاً محورياً للربط الجوي بين أوروبا والأمريكتين من جهة، والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية من جهة أخرى، مما سيعزز مكانة الرياض كمركز عالمي للعبور الجوي. هذا التوسع السريع يدل على اقتراب دخول طيران الرياض مرحلة التشغيل الكامل، حيث تعتمد المملكة على قطاع الطيران كأحد المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد





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