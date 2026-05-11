طيران ناس تحقق أداءً قوياً في الربع الأول 2026 مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 10% وظهور نقد كبير

طيران ناس يسجل صافي ربح وقدره 118 مليون ريال، مع ارتفاع ال إيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 2.0 مليار ريال في الربع الأول من عام 2026 (...

) بلغ صافي الربح 118 مليون ريال بهامش صافي ربح نسبته 5.9%، رغم الصراع الإقليمي في أواخر الربع. ارتفعت الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 2.0 مليار ريال ، مدفوعة بتوسّع السعة التشغيلية واستمرار الطلب على السفر عبر الجزء غير المتأثر من الشبكة. (... ) توسع حجم الأسطول ليصل إلى 72 طائرة ...

وتحسّنت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) المعدّل لتصل إلى 1.2× ... سجل النقد وما يماثله 4.1 مليار ريال، ويمثل نمو 2.4× مقارنة بمستوى الربع الأول من عام 2025، مما يدعم المرونة المالية في ظل بيئة تشغيلية متقلبة و يتيح استمرار الاستثمار في النمو





