طيبة الطيبة في المدينة المنورة تستقبل ضيوف الرحمن بعد الحج بخدمات متميزة

المدينة المنورة تستقبل الزوار في موسم ما بعد الحج عبر برنامج طيبة الطيبة، مع توفير خدمات شاملة في المطارات، ومحطة قطار الحرمين، والمساجد، بإشراف أمير المنطقة لضمان تجربة روحانية ومريحة للضيوف.

تستقبل المدينة المنورة زوارها من داخل المملكة وخارجها بقلوب مفتوحة وروحٍ مفعمة بالضيافة، وقد شهدت الأيام الأخيرة تدفقاً ملحوظاً للزوار المحليين الذين يأتون لتجربة أجواء روحانية وجمالية لا مثيل لها.

يشعر كل من يطأ أرض المدينة بطمأنينة عميقة، وتبقى في ذاكرته أجمل الذكريات التي لا تُنسى. في برنامج "طيبة الطيبة" يتجلى عظمة وجمال الروح في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث يلحس الزائر شعور المهابة التي تجمع بين المكان والزمان.

بمجرد انتهاء ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج، تتسارع الجهود لاستقبال الزوار من شتى أرجاء المملكة، لتتيح لهم الاستمتاع بروعة المكان وسكينة الروح بفضل الخدمات المتكاملة التي تُقدَّم في أوقات الذروة، حيث تتضافر جميع الجهات المختصة لتوفير رعاية متكاملة ترتقي إلى أعلى المستويات. تُحدد المدينة المنورة ثلاثة مواسم رئيسية لاستقبال الزوار: موسم ما قبل الحج، وموسم الحج للزوار الداخليين، وموسم ما بعد الحج لاستقبال ضيوف الرحمن بعد إتمام شعائرهم.

وقد أحرز برنامج "طيبة الطيبة" أعلى مستويات التميز في الموسمين الأولين، ويتطلع إلى مواصلة هذا النجاح الباهر في الموسم الثالث بإذنه تعالى. يشارك أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان، ونائبه الأمير سعود بن نهار، في الإشراف المباشر على جميع الخدمات والتجهيزات، سعيًا لتحقيق معدلات قياسية في جودة الخدمة لا تعرف حدودًا ولا تقف عند طموحاتٍ قليلة.

إن البنية التحتية للمدينة مستعدة على أكمل وجه لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن، بدءًا من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، مرورًا بمحطة قطار الحرمين الشريفين، وصولًا إلى المواقع المركزية والمناطق التي يتردد عليها الزوار. تتجسد المشاهد الرائعة في كل زاوية، وتستمر شهادات الضيوف النزيهة في مدح الخدمات والتسهيلات والرعاية الطبية المتوفرة على أعلى مستوى.

تعبر عبارات الترحيب "أهلاً يا حاج" عن مشاعرٍ صادقة تنبض بالدفء، وتؤكد أن الشعب السعودي يكرس جهده لتقديم أقصى مستويات الخدمة، فهكذا تُصنع الذكريات المباركة وتُعانق الروحانية قلب كل من يزور هذه الأرض الطاهرة





