طيار سابق في إير كندا يقود 900 رحلة برخصة مزورة على مدى 17 عاماً

كشفت السلطات الكندية عن قضية طيار سابق في شركة إير كندا قاد مئات الرحلات برخصة مزورة لمدة 17 عاماً، حيث تولى قيادة طائرات بوينغ 767 و777 و787 دون امتلاك الرخصة القانونية المطلوبة وحصل على رواتب تبلغ 3 ملايين دولار كندي.

في قضية أثارت صدمة واسعة في كندا، أعلنت الشرطة الكندية عن توجيه اتهامات جنائية إلى طيار سابق في شركة إير كندا ، بعد الاشتباه في أنه قاد طائرات ركاب لمدة تصل إلى 17 عاماً باستخدام رخصة مزورة.

وذكرت شبكة سي إن إن أن الطيار السابق جيفري وول أُلقي القبض عليه في مطلع يونيو، وبعد التحقيقات تبين أنه تولى قيادة أكثر من 900 رحلة داخلية ودولية بين عامي 2009 و2025 دون أن يمتلك الرخصة القانونية المطلوبة لتولي منصب قائد طائرة. ووصف نائب رئيس شرطة منطقة بيل، نيك ميلينوفيتش، القضية بأنها "أشبه بفيلم سينمائي"، مشيراً إلى أن المتهم كان يقود طائرات من طراز بوينغ 767 و777 و787 وحصل على رواتب تقارب 3 ملايين دولار كندي خلال تلك الفترة.

وحسب المحققين، كان وول يحمل رخصة طيران تجارية سارية لكنه كان يفتقر إلى رخصة طيار النقل الجوي للطائرات التي تعتبر المؤهل القانوني الأساسي. وانكشف الأمر خلال مراجعة روتينية لوثائق الطيارين في عام 2025 بعد رصد مؤشرات غير اعتيادية في مستندات الترخيص، مما دفع شركة إير كندا إلى إبلاغ الجهات التنظيمية.

من جانبها أكدت إير كندا أن الطيار كان يجتاز اختبارات الكفاءة والتدريب الدورية المطلوبة لقيادة الطائرات الكبيرة، مشددة على أن السلامة الجوية لم تتأثر بالحادث، لكنها أشارت إلى أن امتلاك الرخصة المناسبة يمثل ركناً أساسياً في منظومة السلامة. ويواجه وول 7 تهم جنائية تشمل الاحتيال واستخدام وثائق مزورة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 29 يونيو 2026





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إير كندا طيار مزور سلامة جوية احتيال كندا

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