طهران تهاجم المساعي الأمريكية في الأمم المتحدة وتكشف كواليس مشروع القرار المثير للجدل

رد إيراني حاد على محاولات واشنطن حشد تأييد دولي لمشروع قرار في مجلس الأمن، مع تحذيرات من تداعيات التدخل العسكري في مضيق هرمز واتهامات بممارسة الضغوط السياسية.

شهدت أروقة الأمم المتحدة تصعيداً دبلوماسياً حاداً عقب صدور بيان شديد اللهجة من البعثة ال إيران ية، حيث وصفت محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لتصوير تزايد عدد الدول الداعمة لمشروع قرار مناهض لطهران بأنها مجرد محاولات سخيفة ومخادعة، مشيرة إلى أن هذه التحركات تنبع من دوافع سياسية بحتة تهدف إلى تضييق الخناق على الجمهورية الإسلامية.

وأكدت البعثة في تفاصيل بيانها أنه لا يمكن لأي قدر من التأييد، حتى لو بدا واسعاً، أن يمنح الشرعية للإجراءات غير القانونية التي تنتهجها واشنطن على الساحة الدولية ضد إيران. وسلط البيان الضوء على ممارسات اعتبرتها طهران عدوانية، ومن أبرزها فرض الحصار البحري والاستيلاء غير القانوني على السفن التجارية الإيرانية، بالإضافة إلى احتجاز أطقم هذه السفن في ظروف وصفتها البعثة بأنها تشبه أعمال القرصنة، مما يضع الولايات المتحدة في موقف المتناقض الذي يدعو إلى القانون الدولي بينما ينتهكه بشكل صارخ في الممرات المائية الحيوية.

وفي سياق تحليلها للمشهد الدبلوماسي، شددت البعثة الإيرانية على أن المجتمع الدولي يدرك تماماً أن انضمام العديد من الدول إلى مشروع القرار المذكور لم يكن نابعاً من قناعات قانونية أو سياسية مستقلة، بل جاء نتيجة ضغوط سياسية مكثفة وإكراهات مارستها الإدارة الأمريكية، بل ووصل الأمر في بعض الحالات إلى توجيه تهديدات مباشرة لتلك الدول لضمان اصطفافها خلف الموقف الأمريكي. واعتبرت طهران أن ادعاءات الممثل الأمريكي بشأن الحصول على تأييد واسع ليست سوى محاولة يائسة لخلق شرعية وهمية لأهداف سياسية تم تحديدها سلفاً في واشنطن، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تقويض مصداقية مجلس الأمن الدولي وتحويله من أداة لحفظ السلم والأمن الدوليين إلى غطاء سياسي لإجراءات أحادية الجانب وغير قانونية.

هذا التوتر يعكس عمق الفجوة بين الرؤيتين الإيرانية والأمريكية في إدارة ملفات المنطقة، خاصة في ظل السعي الأمريكي لفرض أجندتها عبر القنوات الدبلوماسية الدولية. من جانب آخر، كشف دبلوماسيون عن تفاصيل تقنية تتعلق بتعديل مشروع القرار المقترح من قبل واشنطن، حيث قامت الولايات المتحدة بإزالة بند كان يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو الفصل الذي يمنح مجلس الأمن صلاحيات واسعة لفرض عقوبات اقتصادية أو حتى التدخل العسكري لفرض الإرادة الدولية.

ورغم هذا التعديل الذي قد يبدو تراجعاً، إلا أن المسودة المحدثة التي وزعت على أعضاء المجلس لا تزال تتضمن لغة صارمة جداً تجاه طهران، مع الإبقاء على بند يهدد باجتماع المجلس مجدداً للنظر في إجراءات فعالة تشمل العقوبات في حال عدم امتثال إيران للمطالب الأمريكية بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز لضمان حرية الملاحة. هذا التذبذب في صياغة القرار يشير إلى وجود انقسامات داخل مجلس الأمن، خاصة بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لإحباط مشروع قرار سابق كان يمهد الطريق لعمل عسكري أمريكي، مما دفع روسيا مؤخراً للمطالبة بسحب المشروع الحالي نظراً لافتقاره للمقومات اللازمة لإقراره.

على الصعيد الميداني والاستراتيجي، تتبنى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب تضع إيران في مقدمة التهديدات الرئيسية التي تواجه المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما تُرجم عملياً في إعلان ترامب عن إطلاق عملية عسكرية تحت مسمى مشروع الحرية، والتي تهدف بشكل مباشر إلى تحرير السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز. وفي مقابل هذا التصعيد العسكري، تصر البعثة الإيرانية على أن الحل الوحيد والقابل للتطبيق لإنهاء الأزمة في مضيق هرمز يكمن في إنهاء حالة الحرب المفروضة على طهران، ورفع الحصار الاقتصادي والبحري الشامل، واستعادة حركة الملاحة الطبيعية بعيداً عن التهديدات الأمريكية.

إن هذا الصراع الدبلوماسي والعسكري يعكس حالة من الاستقطاب الحاد، حيث تظل الممرات المائية الدولية رهينة للتجاذبات السياسية بين القوى الكبرى، مما يضع الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة على المحك في واحدة من أخطر مناطق العالم





