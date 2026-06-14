طهران تمتنع عن الصواريخ كبادرة لواشنطن وترامب ينتقد نتنياهو

في ظل المفاوضات الأمريكية الإيرانية، تدرس طهران الامتناع عن إطلاق صواريخ على إسرائيل كبادرة حسن نية، بينما ينتقد ترامب نتنياهو بسبب هجوم بيروت ويعتبره خطأ فادحاً في التوقيت.

في إطار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة و إيران ، يبدو أن طهران ستتبنى موقفاً حذراً في المرحلة الحالية، حيث تمتنع عن إطلاق صواريخ على إسرائيل كبادرة حسن نية تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقابل مزايا سياسية واقتصادية تمنحها واشنطن ضمن سياق المحادثات.

وفي غضون ذلك، اندلعت مواجهة كلامية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس ترامب، حيث اتهم مسؤول إسرائيلي الأخير بمحاولة تطبيع إطلاق النار على إسرائيل، وذلك بعد محادثة صاخبة بين الجانبين. وتشير المؤشرات المتزايدة في وسائل الإعلام العبرية إلى احتمالية تراجع إيران عن تنفيذ تهديداتها السابقة بالرد العسكري على إسرائيل، في ظل تقارير تتحدث عن تفاهمات محتملة مع الولايات المتحدة تهدف إلى تجنب مزيد من التصعيد في المنطقة، حيث تدرس طهران الامتناع عن تنفيذ هجوم مباشر مقابل تسهيلات من واشنطن.

وتأتي هذه التطورات بعد تهديدات إيرانية برد مزلزل على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وأضرار مادية، وسط مخاوف من اتساع رقعة التوتر الإقليمي. وقد أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سخطه الشديد من قرار نتنياهو استهداف بيروت، معتبراً أن التوقيت كان سيئاً للغاية، خاصة مع اقتراب توقيع اتفاق سلام مع إيران. وفي تصريحات نقلتها القناة 12 العبرية، قال ترامب: "لماذا قام بيبي بهذا الهجوم؟

حزب الله أطلق النار وأصاب منطقة فارغة، لم يصب أحداً بأذى، ثم كان عليه أن ينفذ هذا الهجوم اللعين في بيروت، لقد أغضبني ذلك جداً". وأضاف: "اتصلوا بي وقالوا سيدي إسرائيل تهاجم بيروت قبل ساعة من الموعد المقرر لتوقيع الاتفاق، لم أصدق أن هذا يحدث، إنه أمر سيئ جدا". وتابع: "ليس لدى بيبي أي قدر من حسن التقدير في اتخاذ القرار، لقد أوصلت له هذه الرسالة بوضوح".

على صعيد آخر، أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن إيران تستطيع بيع صادراتها النفطية بشكل فوري في حال التوصل إلى اتفاق رسمي مع الولايات المتحدة، فيما خاطب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نتنياهو في منشور يحثه على التحلي بالشجاعة والقوة. كما أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد اللهي علي آبادي أن القدرات القتالية والدفاعية والصاروخية والبحرية والمسيرة والدفاع الجوي الإيرانية أصبحت أقوى من ذي قبل.

وفي لبنان، أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بياناً جديداً حول الحصيلة التراكمية لضحايا الهجمات الإسرائيلية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على القيادي في حزب الله علي موسى دقدوق. وكشفت مصادر إسرائيلية مطلعة أن نتنياهو رفض خلال اتصال هاتفي مع ترامب الانسحاب من أراض سورية احتلتها إسرائيل ومن نقاط في جنوب لبنان، رغم الضغوط الأمريكية.

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي تشديد القيود على الجبهة الداخلية وفرض الحظر على العديد من الفعاليات الجماعية لأسباب أمنية، بالتزامن مع استمرار العمليات في جنوب لبنان واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت رداً على إطلاق حزب الله مسيرات على شمال إسرائيل. وقد اشتكت الخارجية اللبنانية لدى مجلس الأمن من الاعتداءات الإسرائيلية، مطالبة بوقف الانتهاكات التي تقوض المساعي الدبلوماسية





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