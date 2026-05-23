طهران وافقت على مذكرة تفاهم لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز

كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار أن طهران وافقت على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، في مؤشر جديد على اقتراب التوصل إلى اتفاق قد ينهي الحرب في المنطقة.

وأضافت الصحيفة أن القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، التي شكلت أبرز نقاط الخلاف خلال المفاوضات، سترحل إلى مرحلة تفاوضية لاحقة تمتد بين 30 و60 يوما. وفي الخارج، فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الصيغة هي نفسها التي أشار إليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما تحدث عن اتفاق شبه مكتمل. وأكد المسؤولون الإيرانيون، الذين تحدثوا بشرط عدم كشف هوياتهم نظرا لحساسية المحادثات، أن الوسطاء من باكستان وقطر لعبوا دورا رئيسيا في تسهيل صياغة مسودة الاتفاق.

