طهران تتحدى واشنطن وتتجاهل البنود النووية في ردها على مقترح السلام الأمريكي

في تطور خطير للأزمة، ردت إيران على المقترح الأمريكي الأخير بتجاهل مطالب تقليص برنامجها النووي، مركزة على إنهاء الأعمال القتالية وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، وسط تهديدات أمريكية بالعودة للعمليات العسكرية.

شهدت الساعات الأخيرة تصعيداً دبلوماسياً حاداً بين طهران وواشنطن، حيث كشفت وسائل إعلام إيران ية رسمية عن تفاصيل الرد ال إيران ي على المقترح الأمريكي الأخير الرامي إلى إنهاء حالة الصراع القائم.

وأكدت التقارير أن الحكومة الإيرانية اختارت في ردها تجاهل البند المتعلق بتقليص البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل، وهو المطلب الذي تعتبره الولايات المتحدة حجر الزاوية في أي اتفاق مستدام. وبدلاً من ذلك، ركزت طهران في عرضها المضاد، الذي تم نقله عبر وسطاء باكستانيين، على ضرورة إنهاء كافة الأعمال القتالية في المنطقة وضمان أمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز كشرط أساسي ومسبق قبل الخوض في أي نقاشات حول القضايا الأكثر حساسية وتعقيداً، وفي مقدمتها الملف النووي.

هذا الموقف الإيراني يعكس إصرار طهران على تقديم الترتيبات الأمنية والميدانية على التنازلات السياسية أو الفنية المتعلقة بقدراتها النووية، مما يضع المفاوضات في مأزق حقيقي أمام الإدارة الأمريكية. من الجانب الأمريكي، يبدو أن سقف التوقعات كان مرتفعاً، حيث تضمن المقترح الذي طرحته واشنطن، وفقاً لما نقلته صحيفة نيويورك بوست، حزمة من التسهيلات مقابل قيام إيران بتقليص برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية دون قيود.

وقد شدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تصريحاته على أن الهدف الجوهري من العمليات الحالية هو تفكيك البرنامج النووي الإيراني لضمان عدم امتلاك طهران لسلاح نووي يهدد أمن المنطقة. وأمام الرد الإيراني المتجاهل لهذا البند، لوّح ترامب صراحة باستخدام القوة العسكرية المفرطة في حال عدم امتثال طهران للمطالب الأمريكية، كما أشار إلى إمكانية إعادة تفعيل ما يُسمى بمشروع الحرية، وهي استراتيجية عسكرية تعتمد على مرافقة السفن الحربية الأمريكية للناقلات التجارية عبر المضيق لضمان تدفق النفط، مما قد يؤدي إلى احتكاك عسكري مباشر في واحدة من أخطر الممرات المائية في العالم.

وفي هذا السياق، أوضح السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، في مقابلة مع شبكة أي بي سي، أن واشنطن تمنح المسار الدبلوماسي فرصة أخيرة، لكنها لن تتردد في العودة إلى الأعمال القتالية إذا تبين أن الدبلوماسية ليست سوى وسيلة إيرانية لكسب الوقت. على الصعيد الميداني، يظل مضيق هرمز نقطة الاشتعال الرئيسية في هذا الصراع، نظراً لمكانته الاستراتيجية حيث يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، مما يجعل أي اضطراب فيه تهديداً مباشراً للاقتصاد العالمي.

التقارير تشير إلى أن إيران قد فرضت قيوداً صارمة على حركة السفن غير الإيرانية، وفي المقابل ردت الولايات المتحدة بفرض حصار بحري مشدد على الموانئ الإيرانية. وقد بلغت التوترات ذروتها يوم الجمعة الماضي عندما استهدفت القوات الأمريكية ناقلتي نفط إيرانيتين في محاولة لكسر الحصار، وهو ما دفع الحرس الثوري الإيراني لإصدار تحذيرات شديدة اللهجة، مؤكداً أن أي اعتداء مستقبلي على السفن أو الناقلات التجارية الإيرانية سيقابله رد فعل عنيف يتمثل في هجوم ثقيل يستهدف القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة وسفناً حربية معادية.

هذا التراشق العسكري يضع المنطقة على حافة حرب شاملة قد تتجاوز حدود الملاحة البحرية لتشمل ضربات جوية متبادلة. وفيما يتعلق بالخطاب السياسي الداخلي، حرص الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على إرسال رسالة قوة وتحدٍ من خلال منصة إكس، حيث أكد أن بلاده لن تنحني أمام ضغوط الخصوم مهما بلغت شدتها.

وأوضح بزشكيان أن لجوء إيران للحوار أو التفاوض لا ينبغي أن يُفهم على أنه استسلام أو تراجع عن المبادئ، بل هو وسيلة استراتيجية تهدف إلى صون حقوق الشعب الإيراني والدفاع عن المصالح الوطنية بقوة وحزم. هذا التصريح يعكس محاولة القيادة الإيرانية الموازنة بين الضغوط الدولية والمطالب الشعبية والعسكرية الداخلية التي ترفض تقديم أي تنازلات في الملف النووي، وهو ما يجعل الفجوة بين واشنطن وطهران تتسع في وقت تزداد فيه احتمالات المواجهة المسلحة في المياه الإقليمية للمنطقة





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة البرنامج النووي مضيق هرمز مفاوضات

United States Latest News, United States Headlines