طهران تهاجم المطالب الأمريكية وتؤكد جاهزيتها للدفاع عن سيادتها في ظل تعثر مفاوضات إنهاء الحرب

تناول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تعنت واشنطن في المفاوضات، مؤكداً أن إيران قدمت مقترحات مسؤولة لإنهاء الصراع، بينما وصف الرئيس الأمريكي الرد الإيراني بأنه غير مقبول، وسط تسريبات حول شروط طهران لرفع العقوبات وإدارة مضيق هرمز.

شهدت العاصمة ال إيران ية طهران تطورات دبلوماسية لافتة تزامنت مع حالة من التوتر المتصاعد بين الجمهورية الإسلامية و الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عقد متحدث وزارة الخارجية ال إيران ية، إسماعيل بقائي، مؤتمراً صحفياً موسعاً أجاب خلاله على تساؤلات الصحفيين العميقة حول المسودة التي قدمتها واشنطن لطهران بهدف إنهاء حالة الحرب القائمة.

وفي هذا السياق، شن بقائي هجوماً لاذعاً على الموقف الأمريكي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تصر على تقديم مطالب وصفها بأنها غير منطقية وتفتقر إلى الواقعية، مما يعيق الوصول إلى اتفاق شامل ومستدام ينهي الصراع المسلح بين البلدين. وأكد بقائي أن إيران تتعامل مع هذه الأزمة بروح من المسؤولية العالية، معتبراً أن بلاده تمثل قوة مسؤولة ومؤثرة في المنطقة، وأن المقترحات التي قدمتها طهران لم تكن تهدف إلى تحقيق مكاسب ضيقة أو امتيازات استثنائية، بل كانت ترتكز بشكل أساسي على استعادة الحقوق المشروعة لإيران وضمان أمنها القومي وأمن المنطقة بأكملها، مشدداً على أن الهدف الأسمى لإيران هو إنهاء الحرب بطريقة تضمن عدم تكرار الاعتداءات.

وفيما يخص التهديدات العسكرية، أظهر بقائي حزماً واضحاً حينما سُئل عن احتمالية فشل المفاوضات أو شن هجمات جديدة، حيث صرح بأن إيران ستقاتل بكل قوتها في كل مرة تضطر فيها إلى ذلك للدفاع عن سيادتها وأرضها. من جانب آخر، اتسم الموقف الأمريكي بالرفض القاطع، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرد الذي تلقته واشنطن من الجانب الإيراني هو رد غير مقبول على الإطلاق، وهو ما يعكس حجم الفجوة الكبيرة في وجهات النظر بين القطبين.

ورغم التكتم الرسمي على تفاصيل الرد الإيراني، إلا أن وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية كشفت عن تفاصيل جوهرية تضمنتها المقترحات الإيرانية، والتي تهدف إلى تحقيق اختراق اقتصادي وسياسي كبير. وتضمنت هذه المقترحات المطالبة بوقف فوري وشامل للحرب على جميع الجبهات دون استثناء، مع تقديم ضمانات دولية وأمريكية بعدم شن أي هجمات مستقبلية تستهدف الأراضي الإيرانية.

كما ركزت طهران على الملف الاقتصادي كركيزة أساسية للسلام، حيث طالبت برفع كامل وشامل لجميع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، بما في ذلك القيود الصارمة على تصدير النفط الإيراني، على أن يتم تنفيذ هذا الرفع في غضون ثلاثين يوماً من توقيع الاتفاق. ولم تتوقف المطالب عند هذا الحد، بل شملت إنهاء الحصار البحري فور توقيع اتفاق مبدئي، والإفراج الفوري عن كافة الأصول الإيرانية المجمدة في المصارف الخارجية، بالإضافة إلى مطلب استراتيجي يتمثل في تولي إيران إدارة مضيق هرمز مقابل التزامات محددة من الجانب الأمريكي، وهو مطلب يعكس الرغبة الإيرانية في فرض سيطرتها على أهم ممر مائي للطاقة في العالم.

وبالنظر إلى الجذور التاريخية لهذا الصراع الحالي، نجد أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا حرباً واسعة ضد إيران في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، وهو ما دفع طهران للرد عبر شن هجمات استهدفت مواقع ومصالح أمريكية في المنطقة بالإضافة إلى ضربات مباشرة ضد إسرائيل. هذه الدوامة من العنف أدت في النهاية إلى إعلان هدنة مؤقتة في الثامن من أبريل، والتي تمت بوساطة باكستانية مكثفة سعت لتقريب وجهات النظر ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة لا يمكن السيطرة عليها.

وفي الحادي عشر من أبريل، استضافت باكستان جولة من المحادثات المباشرة بين الوفدين الأمريكي والإيراني، إلا أن تلك المحادثات لم تسفر عن اتفاق نهائي لإنهاء الحرب بسبب الخلافات الجوهرية حول الشروط الأمنية والاقتصادية. وفي محاولة للحفاظ على خيط رفيع من التواصل، أعلن الرئيس ترامب لاحقاً تمديد هذه الهدنة دون تحديد سقف زمني، مما جعل المنطقة تعيش حالة من الهدوء الحذر والترقب المشوب بالقلق.

إن استمرار هذا الجمود الدبلوماسي يشير إلى أن الصراع بين واشنطن وطهران قد يتجاوز مجرد الخلافات السياسية ليصل إلى صراع إرادات استراتيجي، حيث تسعى كل جهة لفرض شروطها قبل أي تسوية نهائية، مما يضع أمن الطاقة العالمي والاستقرار في الشرق الأوسط على المحك في ظل غياب رؤية مشتركة للسلام.





