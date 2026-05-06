طهران ترفض تقارير الاتفاق مع واشنطن وتصفها بأنها قائمة أمنيات غير واقعية

ردود فعل إيرانية غاضبة تجاه تسريبات حول مذكرة تفاهم أمريكية لإنهاء الصراع، وسط تأكيدات من مصادر باكستانية بقرب التوصل لاتفاق.

شهدت الساحة السياسية والدبلوماسية توترا ملحوظا عقب تسريبات إعلامية أشارت إلى وجود تحركات مكثفة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق وشيك يهدف إلى إنهاء حالة الصراع المستمر بين الطرفين.

وقد أورد موقع أكسيوس في تقرير مفصل أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من توقيع مذكرة تفاهم مختصرة لا تتجاوز الصفحة الواحدة، تهدف بشكل أساسي إلى وقف الأعمال القتالية في المنطقة وبدء مرحلة جديدة من المفاوضات المباشرة وغير المباشرة. وبحسب ما ورد في تلك التقارير، فإن المسودة المقترحة تستند إلى خطة أمريكية شاملة تتكون من أربعة عشر بندا، تسعى من خلالها واشنطن إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، ومناقشة البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، بالإضافة إلى بحث آفاق رفع العقوبات الاقتصادية القاسية المفروضة على طهران، على أن تكون هذه المفاوضات محددة بفترة زمنية قصيرة تصل إلى ثلاثين يوما للتوصل إلى نتائج ملموسة.

وفي مقابل هذه التسريبات، جاء الرد الإيراني حازما وشديد اللهجة، حيث وصف إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، ما نشره موقع أكسيوس بأنه مجرد قائمة أمنيات أمريكية لا تمت للواقع بصلة. وأكد رضائي عبر حسابه في منصة إكس أن الولايات المتحدة تحاول عبر الإعلام الحصول على مكاسب عجزت عن تحقيقها من خلال المفاوضات المباشرة، مشيراً إلى أن واشنطن لن تجني ثمار هذه المطالب عبر خوض حرب خاسرة في المنطقة.

كما أطلق رضائي تحذيرات شديدة اللهجة، مؤكدا أن إيران في حالة استعداد تام، وأن يدها على الزناد، ومشدداً على أن أي محاولة للقيام بحماقات من قبل الجانب الأمريكي أو من يسميهم بالكلاب الأليفة ستواجه برد قاس ومؤلم سيجعل المعتدي يندم عليه، مطالبا واشنطن بتقديم التنازلات اللازمة بدلاً من المراهنة على الضغوط. من الجانب الدبلوماسي، حاول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، تقديم رؤية أكثر هدوءا ولكنها لا تخلو من الحذر، حيث صرح لوكالة إسنا بأن المقترح الأمريكي لا يزال تحت الدراسة والتقييم من قبل الجهات المختصة في طهران، وأوضح أن وجهة النظر الإيرانية النهائية سيتم نقلها إلى الجانب الباكستاني الذي يلعب دور الوسيط في هذه العملية.

وفي سياق متصل، انتقدت وكالة إسنا التقرير الأمريكي واعتبرته جزءا من حملة تضليل إعلامية تهدف إلى بث أخبار مزيفة للتغطية على إخفاقات ما يسمى بمشروع الحرية الذي يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضافت الوكالة أن البنود المسربة تتضمن مقترحات طموحة جدا وغير واقعية، وقد تم رفضها بشكل قاطع من قبل المسؤولين الإيرانيين، مؤكدة أن التركيز الحالي للفريق المفاوض ينصب فقط على مسألة إنهاء الحرب، بينما يظل الملف النووي خارج طاولة النقاش في هذه المرحلة الحرجة.

علاوة على ذلك، دخلت التصريحات في منحى شخصي حيث اعتبر علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعاني من حالة من الارتباك الذهني العميق، مما ينعكس على طريقة إدارة الملفات الخارجية. وفي المقابل، عززت تقارير رويترز هذه الأنباء حينما نقلت عن مصدر باكستاني مطلع ومشارك في جهود السلام أن هناك بالفعل تقارباً ملحوظاً بين واشنطن وطهران نحو التوصل إلى المذكرة المذكورة لإنهاء حالة الحرب.

هذا التباين الصارخ بين التسريبات الغربية والردود الإيرانية الرسمية يعكس حجم الفجوة في التوقعات بين الطرفين، ويظهر أن الطريق نحو سلام مستدام لا يزال محفوفا بالعقبات والتعقيدات السياسية والأمنية، خاصة في ظل التنافس المحموم على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط والضغوط الداخلية التي يواجهها كل من النظامين في طهران وواشنطن





