طموحات عالمية للأهلي واستعدادات مكثفة لأبها وتغييرات إدارية في الهلال

تقرير رياضي مفصل يتناول مسار الأهلي السعودي في كأس القارات للأندية 2026، وخطط نادي أبها للعودة القوية إلى دوري روشن، وتفاصيل رحيل سعود كريري عن إدارة نادي الهلال.

يستعد نادي الأهلي السعودي لخوض تجربة تاريخية ومثيرة على صعيد كرة القدم العالمية، حيث يترقب عشاق الراقي رحلة مرتقبة إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في كأس القارات للأندية لعام 2026.

تأتي هذه الفرصة بعد تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، مما يفتح أمامه أبواب المنافسة العالمية. تبدأ هذه الرحلة بمواجهة حاسمة في مدينة جدة على ملعب الإنماء خلال شهر أغسطس المقبل، حيث يصطدم الأهلي بنادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا. وفي حال تمكن الفريق السعودي من تخطي هذا التحدي، سينتقل مباشرة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة نادي صن داونز الجنوب أفريقي، الذي حسم لقب دوري أبطال أفريقيا 2026 بعد مواجهة قوية ضد الجيش الملكي المغربي في الرباط.

هذه البطولة التي تسمى كأس القارات الثلاث وتجمع أبطال آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ، تمثل خطوة استراتيجية نحو الوصول إلى النهائي الكبير. ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كافة التفاصيل والمواعيد النهائية، بينما سيكون الفائز من هذه المواجهات على موعد مع بطل القارة الأمريكية في كأس التحدي، وصولاً إلى المباراة النهائية الكبرى ضد بطل أوروبا، في صراع مرتقب قد يجمع الأهلي بأحد العملاقين باريس سان جيرمان الفرنسي أو أرسنال الإنجليزي.

على صعيد آخر، يعيش نادي أبها حالة من الاستنفار الإداري والفني بعد تتويجه بلقب دوري يلو، حيث تسعى الإدارة جاهدة لتجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل الدخول في غمار منافسات دوري روشن السعودي في موسمه الجديد. وقد كثفت اللجنة الفنية للنادي، التي تضم رئيس النادي سعد الأحمري والمدرب دامير بوريتش وأعضاء مجلس الإدارة، من اجتماعاتها لوضع خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة. وتركز هذه الاجتماعات على ملف الاستقطابات المحلية والأجنبية لتدعيم صفوف الفريق بعناصر قادرة على صنع الفارق الفني.

كما تم الاستقرار على إقامة معسكر إعدادي خارجي في النمسا لرفع الجاهزية البدنية والذهنية للاعبين. وتتجه الإدارة نحو الحفاظ على الاستقرار الفني من خلال التجديد للمدرب دامير بوريتش، والتمسك ببعض الركائز الأساسية مثل المدافع الدولي جوريان غاري، الذي يمثل إضافة قوية خاصة مع مشاركته مع منتخب كوراساو في كأس العالم 2026، بالإضافة إلى المهاجم المتألق سيلا سو الذي كان هدافاً مرعباً الموسم الماضي بتسجيله 27 هدفاً.

ورغم هذه الطموحات، واجه النادي ضربة بفقدان اللاعب مشعل المطيري الذي انتقل إلى صفوف الأهلي، إلا أن الإدارة تعمل حالياً على جلب بدائل ذات خبرة سابقة في الدوري السعودي لضمان المنافسة بقوة في دوري روشن. وفي سياق التغييرات الإدارية الكبرى في الأندية السعودية، أعلن نادي الهلال رسمياً عن إنهاء علاقته مع سعود كريري، مدير الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد مسيرة حافلة استمرت لسبع سنوات.

لقد كان كريري جزءاً من منظومة النجاح التي جعلت الزعيم يتربع على عرش البطولات، حيث شهدت فترة وجوده تحقيق 15 بطولة متنوعة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مما جعله أحد الرموز الإدارية التي ساهمت في استقرار الفريق فنياً ونفسياً. تأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من مغادرة فهد المفرج، الرئيس التنفيذي لكرة القدم، مما يشير إلى مرحلة انتقالية جذرية في هيكلة إدارة كرة القدم بنادي الهلال.

يهدف النادي من خلال هذه التغييرات إلى ضخ دماء جديدة وتحديث الآليات الإدارية لمواكبة التطورات المتسارعة في كرة القدم السعودية والعالمية، مع الحفاظ على الهوية الفائزة التي ميزت النادي في السنوات الأخيرة. إن رحيل هذه الشخصيات المؤثرة يمثل نقطة تحول قد تؤسس لحقبة جديدة من الإنجازات، حيث يسعى الهلال دائماً إلى التطوير المستمر لضمان البقاء في القمة وتلبية تطلعات جماهيره العريضة التي لا تقبل بأقل من الذهب





