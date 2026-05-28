طموحات مونديالية لجنوب أفريقيا وكوراساو وتأثير الألقاب القارية على الجاهزية الذهنية

تقرير مفصل حول استعدادات منتخب جنوب أفريقيا لكأس العالم وتأثير فوز صن داونز بدوري أبطال أفريقيا، وطموحات منتخب كوراساو في أول ظهور مونديالي، بالإضافة إلى لمحات من كواليس نادي آرسنال.

أعرب هوغو بروس، المدير الفني ل منتخب جنوب أفريقيا ، عن تفاؤله الكبير وتأكيده على أن النجاح الباهر الذي حققه نادي ماميلودي صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا قد منح تشكيلة المنتخب دفعة معنوية ونفسية هائلة قبل الدخول في غمار منافسات نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وقد جاء هذا التتويج القاري بعد مباراة ملحمية تمكن فيها صن داونز من الفوز بنتيجة مجموع المباراتين 2 - 1 على حساب الجيش الملكي المغربي، حيث انتهى لقاء الإياب بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق في مدينة الرباط، ليعود أبطال القارة إلى ديارهم وسط احتفالات شعبية صاخبة واستقبال جماهيري حافل يعكس قيمة هذا الإنجاز. وفي إطار تحضيراته للمونديال، اعتمد بروس في قائمته المكونة من 26 لاعبا على ركائز أساسية من الدوري المحلي، حيث استدعى ثمانية لاعبين من ماميلودي صن داونز، وثمانية آخرين من نادي أورلاندو بايرتس، الذي تمكن بدوره من حصد لقب الدوري المحلي في صراع شرس انتهى بتفوقه بفارق نقطة واحدة فقط، مما يعني أن المنتخب يرتكز حاليا على لاعبين قادمين من بيئات تنافسية عالية المستوى.

وأوضح المدرب في مؤتمر صحافي أن اللاعبين يمتلكون خبرة كبيرة في التعامل مع الضغوطات، مشيراً إلى أن المباراة النهائية لدوري الأبطال كانت من أصعب الاختبارات الذهنية والبدنية التي خاضها اللاعبون منذ سنوات، وهو ما يجعلهم أكثر استعداداً لمواجهة تحديات كأس العالم. وأكد بروس أن الفوز القاري أزال شبح الإحباط الذي كان يخشاه في حال الخسارة، محولاً تلك الطاقة إلى حماس ورغبة في تحقيق إنجاز مماثل مع المنتخب الوطني.

أما فيما يتعلق بالمسار الفني لمنتخب جنوب أفريقيا في البطولة المقررة في أميركا الشمالية، فإن الفريق سيستهل مشواره بمواجهة قوية ضد المنتخب المكسيكي في المباراة الافتتاحية يوم 11 يونيو، قبل أن يلتقي بمنتخبي جمهورية التشيك وكوريا الجنوبية ضمن المجموعة الأولى. وطرح بروس رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى حصد ثلاث نقاط في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف سيمهد الطريق بشكل كبير نحو التأهل للدور التالي.

وأشار المدرب البلجيكي إلى أن القوانين الجديدة للبطولة، التي تسمح بتأهل أفضل ثمانية فرق تحتل المركز الثالث في مجموعاتها، تمنح المنتخبات فرصة أكبر للمنافسة والاستمرار في البطولة مقارنة بالنظم السابقة التي كانت تقتصر على المركزين الأول والثاني. وأبدى بروس ثقة مطلقة في قدرة لاعبيه على تخطي دور المجموعات والوصول إلى أدوار خروج المغلوب للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم الأربعة في المونديال، معتبراً أن العزيمة القوية والجاهزية الذهنية هي المفتاح لتحقيق هذه الطموحات.

وفي سياق متصل بالاستعدادات المونديالية، برز طموح منتخب كوراساو تحت قيادة المدرب الهولندي ديك أدفوكات، حيث أكد أن المنتخب العازم على المنافسة بقوة في أول مشاركة له في كأس العالم. وتعتبر هذه المشاركة حدثاً تاريخياً استثنائياً، إذ أن كوراساو تعد أصغر دولة في التاريخ تنجح في التأهل إلى هذا المحفل العالمي. وأوضح أدفوكات من معسكره التدريبي في هولندا أن الهدف ليس مجرد التواجد، بل جعل المهمة صعبة على كافة الخصوم، بما في ذلك المنتخب الألماني الذي سيواجهونه في المباراة الافتتاحية.

وأضاف أن العقلية التي يدخل بها الفريق هي عقلية البحث عن المفاجآت، مؤكداً أن مباراة واحدة ناجحة قد تكون كافية لفتح أبواب التأهل للدور المقبل. وللوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية، يخوض المنتخب مباراتين وديتين ضد اسكتلندا وأروبا، سعياً لرفع الانسجام التكتيكي بين اللاعبين. من جهة أخرى، وفي عالم كرة القدم الأوروبية، سلطت الأضواء على الجانب العاطفي في إدارة الأندية من خلال تجربة جوش كرونكي، المالك المشارك لنادي آرسنال اللندني.

فقد وصف كرونكي لحظات التوتر الشديد التي عاشها كجماهير قبل أن يكون مالكاً، خاصة في المباراة الحاسمة ضد وست هام يونايتد، حيث كانت قرارات حكم الفيديو (VAR) بشأن هدف التعادل المتأخر تمثل نقطة تحول دراماتيكية في مسيرة النادي نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. هذه التجربة تعكس كيف يمكن للتوتر والضغط النفسي أن يتساوى فيه المالك مع المشجع العادي في شغف الانتظار والبحث عن لحظة التتويج، مما يضيف بعداً إنسانياً لقصص النجاح الرياضي الكبرى في الملاعب العالمية





