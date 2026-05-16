طموحات أسود الرافدين في مونديال 2026: غراهام أرنولد يرسم خارطة الطريق نحو العالمية

كشف المدرب الأسترالي غراهام أرنولد عن استراتيجية المنتخب العراقي للمنافسة في كأس العالم 2026، مؤكداً أن الهدف يتجاوز التأهل إلى تقديم أداء مشرف أمام كبار منتخبات العالم بروح قتالية عالية.

في مؤتمر صحفي اتسم بالطموح والإصرار، عقد في مقر الاتحاد العراقي ل كرة القدم بالعاصمة بغداد، رسم المدرب الأسترالي غراهام أرنولد ملامح المرحلة المقبلة للمنتخب الوطني العراقي، مؤكداً أن تطلعات أسود الرافدين في منافسات كأس العالم 2026 لا تتوقف عند مجرد الحصول على بطاقة التأهل أو التواجد الشرفي في البطولة، بل تمتد لتشمل وضع بصمة حقيقية ومؤثرة على الساحة المونديالية.

وأوضح أرنولد أن الهدف الأسمى هو رفع اسم العراق عالياً في المحافل الدولية، والقدرة على مجاراة أقوى المنتخبات العالمية من حيث الأداء الفني والبدني والذهني، مشيراً إلى أن الفريق يمتلك من المقومات ما يجعله رقماً صعباً في البطولة التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وقد عبر المدرب الأسترالي عن شغفه الكبير بالكرة العراقية، وهو شغف بدأ منذ عام 2004 حين كان يشغل منصب مساعد مدرب المنتخب الأسترالي، حيث لمس حينها الموهبة الفطرية والروح القتالية التي يتميز بها اللاعب العراقي، وهو ما يعزز ثقته في قدرة الجيل الحالي على تحقيق إنجازات تاريخية.

وعلى صعيد التحليل الفني والمواجهات المرتقبة، أشار أرنولد إلى أن المنتخب العراقي قد وقع في مجموعة تتسم بالصعوبة البالغة والقوة التنافسية، حيث تضم منتخبات عريقة مثل فرنسا والنرويج والسنغال. وبناءً على ذلك، وضع الجهاز الفني أولويات واضحة للمواجهات، تبدأ بالتركيز على لقاء منتخب النرويج كخطوة أولى، ثم الانتقال لمواجهة المنتخب الفرنسي الذي وصفه بأنه الأقوى على مستوى العالم في الوقت الراهن، وصولاً إلى مواجهة السنغال.

وشدد أرنولد على أن هذه المباريات ليست مجرد تحديات رياضية، بل هي فرص ذهبية لاكتساب الخبرات الدولية رفيعة المستوى. وفيما يخص الجانب النفسي، أكد أرنولد أن الخوف هو العقبة الأساسية والعدو الأول في مثل هذه المواعيد الكبرى، موجهاً رسالة مباشرة للاعبيه بضرورة التسلح بالثقة والشجاعة المطلقة، ومؤكداً أنه يريد من العالم أجمع أن يدرك أن العراق يمتلك لاعبين قادرين على مقارعة الكبار من حيث الجودة الفنية والطموح العالي، وأن الروح القتالية المعتادة لأسود الرافدين يجب أن تظهر في كل دقيقة من عمر المباريات، لأن كرة القدم في النهاية لا تعترف إلا بالعطاء والجهد المبذول داخل المستطيل الأخضر، معتبراً أن التكاتف والأداء الجماعي هما المفتاح الوحيد لتحقيق النجاح والعبور نحو الأدوار المتقدمة.

أما فيما يتعلق بالجانب اللوجستي والبرنامج الإعدادي، فقد كشف أرنولد عن تفاصيل دقيقة لمعسكرات المنتخب، حيث سيتم التوجه إلى مدينة جيرونا الإسبانية الأسبوع المقبل لإقامة معسكر تدريبي مكثف يهدف إلى رفع الجاهزية البدنية والتكتيكية، وسيتخلل هذا المعسكر مباراة ودية هامة أمام منتخب أندورا في التاسع والعشرين من الشهر الجاري لاختبار الخطط الفنية. ومن المقرر أن يغادر المنتخب الأراضي الإسبانية في الثاني من يونيو، ليتوجه مباشرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن قبل ذلك سيخوض مواجهة ودية ثانية أمام منتخب فنزويلا في الحادي عشر من يونيو بمدينة شيكاغو، وهي مباراة تهدف إلى التأقلم مع الأجواء الأمريكية قبل الانتقال إلى مقر الإقامة النهائي في مدينة وايت سوفرس.

وفي ختام حديثه، تطرق أرنولد إلى ملف القائمة النهائية، مؤكداً أن الجهاز الفني سيعلن قريباً عن قائمة أولية تضم مجموعة من اللاعبين، على أن يتم تقليص هذه القائمة لاحقاً لتصل إلى 26 لاعباً فقط، التزاماً بالموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في الثاني من يونيو، مشيراً إلى أن اختيار اللاعبين سيعتمد بشكل أساسي على مدى انضباطهم وتطور مستواهم خلال المعسكرات الإعدادية، لضمان تقديم أفضل نسخة ممكنة من المنتخب العراقي في المونديال القادم، بما يضمن إرضاء الجماهير العراقية العريضة التي تنتظر الكثير من هذا الجيل.

إن الرؤية التي طرحها غراهام أرنولد تعكس إيماناً عميقاً بأن قوة المنتخب العراقي لا تكمن فقط في المهارات الفردية، بل في تلك الرابطة القوية التي تشبه العائلة الواحدة، والتي تجمع بين اللاعبين في الملعب، والجماهير في المدرجات، ووسائل الإعلام في التغطية، مما يخلق بيئة داعمة تمنح اللاعبين دافعاً إضافياً لتقديم أقصى ما لديهم. إن هذا التلاحم الوطني هو ما يسعى أرنولد لاستثماره لتحويل التحديات إلى فرص، وتحويل الضغوط إلى حوافز للنجاح، مؤكداً أن الطريق نحو العالمية يتطلب صبراً وعملاً شاقاً، وهو ما يلتزم به الجهاز الفني واللاعبون في هذه المرحلة الحرجة من التحضيرات





