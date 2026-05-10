طموحات عراقية ورؤية آسيوية في الطريق نحو كأس آسيا 2027 بالسعودية

تفاصيل قرعة كأس آسيا 2027 وتصريحات مدرب العراق غراهام أرنولد حول مواجهة أستراليا، مع تسليط الضوء على رؤية الاتحاد الآسيوي لتطوير الكرة القارية في السعودية.

شهدت العاصمة السعودية الرياض، وتحديداً في رحاب قصر سلوى التاريخي بمنطقة الدرعية، مراسم سحب قرعة بطولة كأس آسيا 2027 ، وهي النسخة التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء القارة الصفراء.

وقد جاءت هذه القرعة لترسم ملامح التنافس القاري القادم، حيث أفرزت مجموعات مثيرة تحمل في طياتها الكثير من التحديات الفنية والرياضية. وفي هذا السياق، لفتت المجموعة الرابعة الأنظار بشكل خاص، حيث وقع المنتخب العراقي في مجموعة واحدة مع منتخب أستراليا، بالإضافة إلى منتخبي طاجيكستان وسنغافورة. هذا التقاطع أوجد حالة من الجدل الرياضي الإيجابي، خاصة وأن المدير الفني للمنتخب العراقي، غراهام أرنولد، هو في الأصل مواطن أسترالي، مما يجعل مواجهته لمنتخب بلده تحمل أبعاداً عاطفية وفنية خاصة.

وفي تصريحاته التي أعقبت عملية السحب، أبدى غراهام أرنولد تفاؤلاً كبيراً تجاه هذه القرعة، معتبراً أن وقوع العراق وأستراليا في مجموعة واحدة قد يصب في مصلحة الطرفين. وأوضح أرنولد أن المواجهة المبكرة في دور المجموعات قد تمنح الفريقين فرصة لتحليل نقاط القوة والضعف بشكل متبادل، مما قد يساعدهما في تعزيز فرص التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ومع ذلك، شدد المدرب الأسترالي على أن التركيز الحالي للفريق العراقي يجب أن ينصب بشكل أساسي على الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2026، مؤكداً أن الظهور القوي في المونديال هو الأولوية القصوى في المرحلة الراهنة، وأن الفترة الزمنية التي تسبق كأس آسيا 2027 كافية للتحضير الجيد والوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية البدنية والذهنية. وأضاف أرنولد أنه يثق تماماً في قدرات اللاعبين العراقيين وتطورهم الفني، متوقعاً تقديم أداء يليق بطموحات الجماهير العراقية العريضة.

من جهة أخرى، لم تخلُ ردود الفعل من الطموحات التي تتجاوز مجرد النتائج الرقمية، حيث أعرب جافين لي، مدرب منتخب سنغافورة، عن رغبته في أن تكون مشاركة فريقه في البطولة مصدر إلهام للأجيال الشابة في بلاده. وأشار لي إلى أن التأهل للبطولة قد ساهم في توحيد الشعب السنغافوري خلف المنتخب، وأن الهدف الأساسي هو تقديم أداء مشرف يجعل المواطنين يشعرون بالفخر، بعيداً عن سهولة أو صعوبة المجموعة، مؤكداً أن فريقه سيعمل بجد لدراسة المنافسين وتطوير استراتيجيات فنية تتناسب مع قوة الخصوم في المجموعة الرابعة.

وعلى صعيد تنظيمي وإداري، أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن نسخة 2027 في المملكة العربية السعودية ستكون استثنائية بكل المقاييس. وأوضح أن الاتحاد الآسيوي يسعى من خلال هذه البطولة إلى إبراز الطفرة الكروية التي تشهدها القارة، خاصة مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخباً، وهو ما يعكس الرغبة في توسيع قاعدة التنافس ومنح المزيد من الفرص للمنتخبات الطموحة.

وأشاد رئيس الاتحاد بالبنية التحتية المتطورة في السعودية والخبرات التنظيمية التي تمتلكها المملكة، مما يضمن تقديم نسخة هي الأفضل في تاريخ البطولة. كما لفت إلى أن وصول 9 منتخبات آسيوية إلى نهائيات كأس العالم 2026 يعد دليلاً قاطعاً على التطور الفني الملموس في القارة، وهو ما سيتجلى بوضوح خلال المنافسات القارية القادمة التي ستقام في الفترة من السابع من يناير وحتى الخامس من فبراير لعام 2027.

ختاماً، بدأت اللجنة المنظمة في السعودية بالفعل في اتخاذ خطوات عملية لضمان نجاح الحدث، حيث أعلن الاتحاد الآسيوي عن انطلاق المرحلة الأولى من بيع التذاكر عبر نافذة حصرية، مما يعكس الحماس الجماهيري الكبير. إن تظافر الجهود بين وزارة الرياضة السعودية والاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي يهدف إلى تحويل هذه البطولة إلى مهرجان رياضي عالمي لا يقتصر فقط على كرة القدم، بل يمتد ليشمل تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين شعوب القارة الآسيوية، في ظل رؤية طموحة تجعل من الرياض وجهة رياضية رائدة على المستوى الدولي





