طلب أمريكي مثير للجدل لاستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026

كشف عن طلب مبعوث ترامب للفيفا باستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026، مما أثار جدلاً واسعاً حول التدخل السياسي في شؤون كرة القدم.

كشفت صحيفة فاينانشال تايمز في تقرير مفصل يوم الأربعاء عن طلب غير مسبوق تقدم به مبعوث رفيع المستوى عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، يهدف إلى استبدال المنتخب ال إيران ي بنظيره الإيطالي في بطولة كأس العالم 2026 التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بشكل مشترك.

هذا الطلب أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والسياسية على حد سواء، حيث يمثل تدخلاً سافراً في شؤون كرة القدم ويهدد مبادئ النزاهة والعدالة التي يتبناها الاتحاد الدولي. باولو زامبولي، المبعوث الأمريكي الخاص، صرح للصحيفة بأنه اقترح هذا السيناريو على كل من ترامب ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو، معبراً عن رغبته القوية في رؤية المنتخب الإيطالي يعود للمشاركة في النهائيات، خاصة وأن البطولة ستقام على الأراضي الأمريكية.

وأضاف زامبولي، الذي يفتخر بأصوله الإيطالية، أن المنتخب الإيطالي يمتلك تاريخاً حافلاً بالإنجازات، حيث حقق لقب كأس العالم أربع مرات، مما يجعله مستحقاً للمشاركة في هذا الحدث العالمي المرموق. هذا التصريح يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الطلب، وهل يتعلق الأمر برغبة شخصية للمبعوث الأمريكي أم أنه يعكس سياسة خارجية أمريكية تهدف إلى التأثير على مجريات الأمور في البطولة.

الفشل في التأهل إلى كأس العالم كان بمثابة صدمة كبيرة للمنتخب الإيطالي وجماهيره، حيث لم يتمكن الفريق من حجز مقعده في البطولة للمرة الثالثة على التوالي، بعد خسارته أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح في الملحق الأوروبي للتصفيات في مارس الماضي. هذه الهزيمة تركت آثاراً سلبية على معنويات اللاعبين والجهاز الفني، وأثارت انتقادات واسعة النطاق من قبل وسائل الإعلام والجماهير الإيطالية.

في المقابل، تأهلت إيران إلى كأس العالم 2026 بعد أداء جيد في التصفيات الآسيوية، وتم وضعها في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا. مشاركة إيران في البطولة كانت محل جدل كبير، خاصة في ظل العلاقات المتوترة بين طهران وواشنطن. تصريحات ترامب السابقة حول إيران، وسياساته المتشددة تجاهها، تثير مخاوف بشأن إمكانية تعرض الفريق الإيراني لمضايقات أو معاملة غير عادلة خلال البطولة.

من جهته، أعرب جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى المنتخب الإيطالي، عن خيبة أمله العميقة بسبب التقارير التي تم تداولها حول هذا الموضوع، مؤكداً أن التأهل إلى كأس العالم يجب أن يتم بناءً على الأداء الفني والرياضي، وليس بناءً على تدخلات سياسية أو شخصية. وفي سياق آخر، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الخميس عن قائمة الحكام الذين سيقومون بإدارة مباريات كأس العالم 2026، مع تخصيص تمثيل للدول العربية في هذه القائمة.

هذه الخطوة تعكس حرص الفيفا على ضمان أعلى مستويات التحكيم في البطولة، وتوفير فرص متساوية للحكام من مختلف القارات. في الوقت نفسه، يخوض المنتخب الإيراني بطولة رباعية ودية في تركيا كجزء من استعداداته لنهائيات كأس العالم 2026، وسط أجواء من التوتر والجدل. وزير الرياضة الإيراني، أحمد دنيامالي، أدلى بتصريحات حول احتمالية مشاركة منتخب بلاده في البطولة، وأعرب عن استعداده لمواجهة أي تحديات أو صعوبات قد تواجه الفريق.

هذه التصريحات تأتي في ظل الضغوط المتزايدة على إيران، والمطالبات باستبعادها من البطولة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة. يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم سيستجيب لطلب ترامب ويقوم باستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026، أم أنه سيتمسك بمبادئ النزاهة والعدالة ويسمح لجميع المنتخبات المؤهلة بالمشاركة في البطولة دون أي تدخل خارجي. هذا القرار سيكون له تداعيات كبيرة على مستقبل كرة القدم العالمية، وعلى علاقات الفيفا مع الدول الأعضاء





