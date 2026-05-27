طقس المملكة واستعدادات عيد الأضحى وجهود حماية التراث

تقرير شامل عن حالة الطقس المتوقعة في السعودية، وإقامة صلاة عيد الأضحى، وضبط مخالفات التراث، وتوفر الأضاحي، واشتراطات الذبح.

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة ال طقس اليوم أن تستمر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية وكذلك على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية.

كما لا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة. وتشير التوقعات إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. وتأتي هذه التوقعات في وقت يشهد فيه المملكة استعدادات مكثفة لعيد الأضحى المبارك، حيث أدى المصلون صلاة العيد في مختلف مناطق المملكة صباح اليوم وسط أجواء آمنة يسودها الخشوع والطمأنينة.

وقد توافد المصلون إلى الجوامع والمصليات منذ ساعات الصباح الأولى لأداء الصلاة والاستماع إلى خطبة العيد التي تناولت معاني التضحية والتكافل الاجتماعي. وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن صلاة عيد الأضحى لهذا العام 1447هـ قد أقيمت بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة وفق التقويم الرسمي، مع تطبيق الإجراءات التنظيمية المعتادة لضمان انسيابية الحركة.

من جهة أخرى، حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على التواصل مع إخوانهم المواطنين، فقد تلقى جموع المهنئين بالعيد. وفي مدينة الرياض، أدى أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن صلاة الميت على الأمير نواف بن نايف بعد صلاة العصر، معبرين بذلك عن مشاعر المواساة لأسرته.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة التراث عن رصد 26 مخالفة تعدٍ على مواقع التراث الثقافي والقطع الأثرية خلال شهر أبريل 2026م في عدد من مناطق المملكة، في إطار جهودها المستمرة لحماية الإرث الحضاري. وأكدت الهيئة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي تعديات للحفاظ على المواقع التاريخية.

كما أكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض وفرة الأضاحي في الأسواق المحلية واستقرار الإمدادات مع قرب حلول عيد الأضحى، مشيراً إلى أن الأسعار تشهد استقراراً نسبياً مقارنة بالأعوام السابقة. وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية تكثف جولاتها على المسالخ والمواقع المخصصة لبيع الأضاحي لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وحددت منصة بلدي 6 اشتراطات أساسية لإصدار تصريح ذبح الأضاحي، تشمل أن يكون لمقدم الطلب صفة على السجل التجاري أو رقم 700، وأن يتوافق الموقع مع الاشتراطات البلدية، بالإضافة إلى توفير وسائل السلامة والنظافة العامة. وتأتي هذه الإجراءات لتنظيم عملية الذبح وتخفيف العبء على المستهلكين مع ضمان الجودة والصحة العامة. بهذه المستجدات، تستمر المملكة في تعزيز جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بأفضل صورة، وسط تنسيق بين القطاعات المختلفة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين





AlwatanSA / 🏆 22. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

طقس عيد الأضحى هيئة التراث الأضاحي اشتراطات الذبح

United States Latest News, United States Headlines