طفرة قياسية في فائض الميزان التجاري السعودي بفضل نمو صادرات النفط ودور خط أنابيب شرق-غرب الاستراتيجي

سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعاً تاريخياً في فائض ميزانها التجاري خلال شهر مارس الماضي، مدفوعاً بزيادة ملحوظة في صادرات النفط بنسبة 37.4%، مع تعزيز الدور الاستراتيجي لخط أنابيب شرق-غرب في تأمين تدفقات الطاقة وتجاوز التحديات الجيوسياسية.

شهدت المملكة العربية السعودية تحولاً اقتصاد ياً لافتاً في مطلع العام الجاري، حيث كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن تحقيق طفرة استثنائية في فائض الميزان التجاري السلعي خلال شهر مارس الماضي.

وبلغت نسبة الارتفاع في الفائض حوالي 218.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يمثل أعلى مستوى يصل إليه الميزان التجاري منذ عام 2022. هذا الصعود القياسي لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تضافر مجموعة من العوامل الاقتصادية واللوجستية التي عززت من قدرة المملكة على التصدير وزيادة تدفقات العملات الصعبة إلى الخزينة العامة، مما يعكس مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التقلبات العالمية وقدرته على استغلال الفرص المتاحة في أسواق الطاقة الدولية.

وقد لعب قطاع النفط الدور المحوري في هذا الانتعاش، حيث سجلت الصادرات النفطية نمواً قوياً بنسبة 37.4 في المائة، وهو ما ساهم بشكل مباشر في رفع القيمة الإجمالية للصادرات السلعية. وفي هذا السياق، تبرز الأهمية الاستراتيجية لخط أنابيب شرق-غرب الذي يربط حقول النفط بميناء ينبع على البحر الأحمر.

ويرى الخبراء، ومن بينهم الدكتور محمد الصبان، أن هذا الخط يمثل صمام أمان استراتيجي للمملكة، حيث يتيح لها تجاوز أي مخاطر جيوسياسية قد تطرأ على مضيق هرمز، مما يضمن استمرارية تدفق الخام إلى الأسواق العالمية دون انقطاع. وبقدرة استيعابية تصل إلى 7 ملايين برميل يومياً، استطاع هذا المرفق الحيوي أن يرفع من كفاءة عمليات التصدير ويزيد من حصة النفط في مجموع الصادرات السلعية، وهو ما ترجم مالياً إلى مبالغ ضخمة قدرت بنحو 100 مليار ريال، مما يعزز من مكانة السعودية كقائد لسوق الطاقة العالمي.

وعند النظر في التفاصيل الرقمية لنشرة التجارة الدولية، نجد أن القيمة الإجمالية للصادرات السلعية السعودية في مارس بلغت نحو 115 مليار ريال، ما يعادل 30.66 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 21.5 في المائة. وقد استحوذت الصادرات النفطية على حصة الأسد بنسبة 80.3 في المائة من إجمالي الصادرات، مقارنة بـ 71 في المائة في العام السابق.

ورغم هذا التفوق النفطي، شهدت الصادرات غير النفطية تراجعاً بنسبة 17.3 في المائة، إلا أن هناك إشارات إيجابية تمثلت في ارتفاع قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 2.5 في المائة، خاصة في قطاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية التي حققت قفزة بنسبة 51.1 في المائة، مما يشير إلى نمو في الدور اللوجستي للمملكة كمركز تجاري عالمي. أما على جانب الواردات، فقد شهد شهر مارس انخفاضاً ملموساً في قيمة الواردات السلعية بنسبة 24.8 في المائة، حيث تراجعت القيمة الإجمالية إلى 58 مليار ريال، أي ما يقارب 15.46 مليار دولار.

هذا الانخفاض في الواردات، بالتزامن مع الزيادة في الصادرات، أدى إلى تحسين نسبة تغطية الصادرات غير النفطية للواردات، والتي وصلت إلى 39.3 في المائة. كما أظهر التقرير أن قطاع الآلات والمعدات الكهربائية ظل مسيطراً على قائمة السلع الأكثر تأثيراً في كل من الصادرات والواردات غير البترولية، مما يعكس حجم النشاط الإنشائي والصناعي الذي تشهده المملكة في إطار رؤية 2030.

وفيما يتعلق بالشراكات التجارية الدولية، حافظت الصين على صدارتها كأهم وجهة للصادرات السعودية بنسبة 14.1 في المائة، تليها الهند واليابان، مما يؤكد عمق العلاقات التجارية مع القوى الاقتصادية في آسيا. وفي المقابل، تصدرت الصين أيضاً قائمة الدول المصدرة للمملكة بنسبة 26.7 في المائة، تليها الولايات المتحدة والإمارات.

ومن الناحية اللوجستية، استمر ميناء جدة الإسلامي في لعب دور البوابة الرئيسية للواردات بنسبة 29.8 في المائة، بينما برز مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة كأهم منفذ للصادرات غير النفطية بنسبة 23.4 في المائة، يليه ميناء جدة ومنفذ البطحاء البري، مما يبرز التكامل بين المنافذ الجوية والبحرية والبرية في دعم الحركة التجارية السعودية. إن هذه النتائج مجتمعة تشير إلى مرحلة من النضج الاقتصادي حيث تتداخل الاستراتيجيات النفطية مع الطموحات اللوجستية لضمان استدامة النمو المالي للمملكة





