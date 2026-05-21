طفرة قياسية في الميزان التجاري السعودي وتطورات اقتصادية عالمية بارزة

تقرير مفصل يتناول القفزة الكبيرة في فائض الميزان التجاري السعودي لشهر مارس 2026، مع تحليل للصادرات والواردات، واستعراض لأهم الاتفاقيات التجارية الدولية وحركة العملات العالمية.

شهد الميزان التجاري السلعي للمملكة العربية السعودية قفزة نوعية وغير مسبوقة خلال شهر مارس من عام 2026، حيث كشفت البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن تحقيق فائض قياسي ارتفع بنسبة بلغت 218.9 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

ويأتي هذا الارتفاع ليكون الأعلى منذ عام 2022، مدفوعاً بشكل أساسي بالنمو القوي والملحوظ في الصادرات النفطية التي شكلت العمود الفقري لهذا الصعود. وقد بلغت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية السعودية خلال هذا الشهر نحو 115 مليار ريال، ما يعادل 30.66 مليار دولار، محققة بذلك نمواً سنوياً بنسبة 21.5 في المائة.

ويعود هذا الانتعاش الكبير إلى زيادة قيمة الصادرات النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 37.4 في المائة لتصل إلى 92.5 مليار ريال، وهو ما رفع حصة النفط من إجمالي الصادرات الكلية لتصل إلى 80.3 في المائة، مقارنة بنسبة 71.0 في المائة في مارس من العام الماضي. وفي مقابل هذا النمو النفطي، سجلت الصادرات غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، تراجعاً بنسبة 17.3 في المائة، بينما انخفضت الصادرات الوطنية غير النفطية بنسبة 27.0 في المائة لتستقر عند 14 مليار ريال، أي ما يقارب 3.73 مليار دولار.

ومع ذلك، برزت مؤشرات إيجابية في قطاع إعادة التصدير الذي ارتفع بنسبة 2.5 في المائة، مدعوماً بزيادة كبيرة في صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بنسبة 51.1 في المائة، والتي استحوذت وحدها على 62.4 في المائة من إجمالي السلع المعاد تصديرها. وعلى صعيد حركة الاستيراد، أظهر التقرير الإحصائي انخفاضاً ملموساً في الواردات السلعية بنسبة 24.8 في المائة، حيث تراجعت قيمتها الإجمالية إلى 58 مليار ريال، ما يعادل 15.46 مليار دولار.

وقد ساهم هذا التراجع الحاد في الواردات، بالتزامن مع القفزة في الصادرات، في تحسين نسبة تغطية الصادرات غير النفطية للواردات لتصل إلى 39.3 في المائة، مقارنة بنحو 35.8 في المائة في العام السابق. ومن حيث تصنيف السلع، تصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها قائمة السلع الأكثر تأثيراً، حيث مثلت 27.4 في المائة من إجمالي الصادرات غير البترولية بنمو قدره 46.2 في المائة، كما حافظت على مرتبتها الأولى في قائمة الواردات بنسبة 30.4 في المائة رغم انخفاض قيمتها بنسبة 11.9 في المائة.

أما بالنسبة للشركاء التجاريين، فقد حافظت الصين على مكانتها كأهم وجهة للصادرات السعودية بنسبة 14.1 في المائة، تلتها الهند بنسبة 13.7 في المائة، ثم اليابان بنسبة 9.5 في المائة، فيما شكلت الصادرات إلى أهم عشر دول نحو 69.8 في المائة من الإجمالي. وفي جانب الواردات، تصدرت الصين أيضاً بنسبة 26.7 في المائة، تليها الولايات المتحدة بنسبة 8.4 في المائة، ثم الإمارات بنسبة 7.1 في المائة.

ولوجستياً، ظل ميناء جدة الإسلامي البوابة الرئيسية للواردات بنسبة 29.8 في المائة، بينما تصدر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة قائمة منافذ الصادرات غير النفطية بنسبة 23.4 في المائة. وفي سياق متصل بالتجارة العالمية، دخلت الصين والولايات المتحدة مرحلة جديدة في إدارة الحرب التجارية، حيث أبدت بكين استعدادها للتعاون مع واشنطن لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات الاقتصادية.

وبالتزامن مع ذلك، توصل مشرعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى اتفاق بشأن تنفيذ الاتفاقية التجارية المبرمة مع الولايات المتحدة، مما يعزز تدفقات التجارة عبر الأطلسي. كما تترقب الأسواق العالمية القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي ونظيره الصيني، والتي لا تقتصر أهميتها على الأبعاد الجيوسياسية فحسب، بل تحمل في طياتها رسائل اقتصادية عميقة تؤثر على سلاسل التوريد العالمية.

ومن جانب آخر، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن قرب توقيع البيان الختامي لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وبريطانيا، مما يفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري. وعلى المستوى المحلي في السعودية، أصدرت وزارة التجارة توجيهاً يلزم شركات القطاع الخاص والشحن بتمكين المستهلكين من فتح الطرود قبل تسلمها لضمان الشفافية وحقوق المستهلك.

أما في أسواق العملات، فقد استقر الدولار الأميركي دون أعلى مستوياته في ستة أسابيع نتيجة تزايد الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء النزاعات في الشرق الأوسط، بينما شهد الدولار الأسترالي تراجعاً ملحوظاً بعد ارتفاع مفاجئ في معدلات البطالة إلى أعلى مستوى منذ عام 2021، مما أدى إلى تقليص توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة





الميزان التجاري الاقتصاد السعودي الصادرات النفطية التجارة العالمية العملات

