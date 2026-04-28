طرح 30 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا للاستطلاع العام في المملكة

أعلنت المنصة الإلكترونية استطلاع التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال عن إطلاق مبادرة واسعة النطاق تتضمن طرح 30 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا حيويًا بهدف جمع آراء العموم والجهات الحكومية والخاصة المعنية قبل اعتمادها بشكل نهائي.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة العربية السعودية المستمرة لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة السياسات واللوائح التي تؤثر على بيئة الأعمال والتنمية الاقتصادية. تهدف المنصة، التي تعتبر نافذة موحدة لاستطلاع آراء أصحاب المصلحة، إلى ضمان أن تكون القرارات المتخذة مستنيرة وشاملة، وتعكس احتياجات وتطلعات جميع الأطراف المعنية. التعاون الوثيق مع 17 جهة حكومية مختلفة يؤكد على الأهمية التي توليها الحكومة لهذه المبادرة، وحرصها على الاستفادة من الخبرات والتجارب المتنوعة في مختلف القطاعات.

وتشمل قائمة المشاريع المطروحة مجموعة متنوعة من المجالات الحيوية، بدءًا من تنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة وصولًا إلى تطوير معايير حوكمة التدريب الإكلينيكي للأطباء والجراحين. من بين أبرز المشاريع التي تم طرحها، مشروع لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والذي يهدف إلى تنظيم إدارة وتشغيل هذه المنطقة الهامة، ووضع الضوابط اللازمة للترخيص والتسجيل العقاري، وتنظيم الأمن والسلامة، وإنشاء مناطق الإيداع.

كما تم طرح مشروع لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، بهدف تنظيم هذا القطاع الناشئ والمساهمة في تعزيز التحول الرقمي في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، يشمل الاستطلاع قواعد وأحكام معايير حوكمة التدريب الإكلينيكي للأطباء والجراحين، والتي تسعى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من خلالها إلى وضع معايير واضحة لتقييم البرامج التدريبية الإكلينيكية المتاحة خارج المملكة، وضمان جودة التعليم والتدريب الطبي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يمتد ليشمل الاشتراطات البلدية للعربات المتنقلة بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والتي تهدف إلى تنظيم هذا النشاط التجاري وضمان الامتثال للمعايير الصحية والسلامة. كما تم طرح مشروع لتعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة وقواعد طرح الأوراق المالية، بهدف تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة. تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة نحو بناء بيئة تشريعية أكثر شفافية وفعالية، وتعزيز ثقافة الاستطلاع والمشاركة المجتمعية في المملكة.

من خلال إتاحة الفرصة للعموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص لإبداء المرئيات والمقترحات حول هذه المشاريع، تهدف المنصة إلى ضمان أن تكون الأنظمة واللوائح الجديدة متوافقة مع احتياجات السوق، وتعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتأتي هذه الجهود في سياق رؤية المملكة 2030، التي تولي أهمية قصوى لتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل. وتستمر فترة الاستطلاع على هذه المشاريع حتى تواريخ محددة في شهر مايو ويونيو 2026، مما يتيح للمهتمين فرصة كافية للمشاركة وإبداء آرائهم.

إن إطلاق هذه المشاريع عبر منصة استطلاع يعكس التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التشريعات واللوائح، وإشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، وتشجيع المزيد من الشركات والمستثمرين على الاستثمار في المملكة، مما سيساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة





