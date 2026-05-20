طبول الحرب والسباق الدبلوماسي: إيران تهدد بتوسيع صراعها مع واشنطن وترامب يلوح بفرصة أخيرة

تقرير مفصل حول التهديدات الإيرانية بتوسيع نطاق الحرب خارج الشرق الأوسط، والضغوط الاقتصادية والسياسية التي تواجه إدارة ترامب، مع تسليط الضوء على الوساطة الباكستانية وأزمة السكان في إيران.

تشهد الساحة الدولية حالة من التوتر الشديد والترقب الحذر مع تصاعد التهديدات المتبادلة بين الجمهورية الإسلامية ال إيران ية و الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لوحت طهران بشن رد عسكري قوي يتجاوز الحدود الجغرافية للمنطقة في حال تعرضها لأي هجوم أمريكي جديد.

وأكد الجيش الإيراني أن خياره فتح جبهات جديدة يظل قائماً، مشيراً إلى أن القدرات العسكرية للثورة الإسلامية لم تُستنفد بعد، وأن أي عدوان متكرر سيؤدي إلى حرب إقليمية تمتد آثارها إلى أماكن غير متوقعة خارج نطاق الشرق الأوسط. وفي المقابل، يعيش الجانب الأمريكي حالة من الاستنفار، حيث صرح رئيس الأركان إيال زامير بأن القوات في أعلى درجات التأهب، خاصة مع تزايد احتمالات استئناف العمليات العسكرية بالتنسيق مع إسرائيل، في مواجهة بدأت شرارتها منذ أواخر فبراير الماضي وأدت إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل كامل.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، تبرز محاولات حثيثة لخفض التصعيد، حيث يقوم وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي بزيارات متكررة إلى طهران بهدف تيسير عملية التفاوض بين الجانبين الإيراني والأمريكي، في ظل تعثر المباحثات التي جرت سابقاً في إسلام آباد. ومن جانبه، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كواليس دقيقة، مؤكداً أنه كان على بعد ساعة واحدة فقط من اتخاذ قرار بشن ضربة عسكرية عنيفة ضد إيران، إلا أنه قرر تأجيل الهجوم في اللحظات الأخيرة بعد تلقيه مقترح سلام جديد من طهران.

وبينما يرى ترامب أن القيادة الإيرانية بدأت تتوسل للتوصل إلى اتفاق، يطرح خيار الهجوم كبديل قوي في حال فشلت المساعي الدبلوماسية، فيما يحاول جيه دي فانس، الجندي السابق في مشاة البحرية، تبني نهج أكثر اتزاناً في حديثه مع الصحفيين، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تسعى لخوض حرب أبدية، بل تهدف لإنجاز مهمتها والعودة إلى ديارها. ولا تقتصر التداعيات على الجانب العسكري والسياسي، بل تمتد لتشمل أزمات اقتصادية خانقة أثرت على الداخل الأمريكي والعالم أجمع.

فقد أدى الصراع المستمر وتعطيل جزء كبير من تجارة النفط العالمية إلى ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنسبة وصلت إلى 50 بالمئة، مما وضع ترامب تحت ضغوط سياسية هائلة وتراجع في نسب تأييده قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر. وفي أوروبا، عبر المستشار الألماني عن قلقه العميق من الحصار الإيراني لمضيق هرمز، معتبراً إياه ضربة قاسية لاقتصاد ألمانيا وسويسرا اللتين تعتمدان بشكل أساسي على الصادرات، ومطالباً إيران بالتوقف عن سياسة المماطلة التي تجعل العالم رهينة لتوتراتها.

وفي سياق متصل وبالتوازي مع هذه الأزمات الخارجية، برز توجه داخلي إيراني يقوده المرشد الأعلى خامنئي، الذي دعا بشكل صريح إلى زيادة معدلات الإنجاب لترسيخ النفوذ السياسي والاستراتيجي لإيران. وتأتي هذه الدعوة في ظل تراجع حاد في معدلات الخصوبة من 6.5 طفل لكل امرأة في عام 1979 إلى نحو 1.7 في عام 2024، وهو ما يراه النظام تهديداً طويل الأمد للنمو السكاني والقدرة التنافسية للدولة مقارنة بجيرانها مثل باكستان ومصر.

ويؤكد خامنئي في رسائله أن القوة السكانية هي الركيزة الأساسية لتعزيز مكانة إيران الدولية والحفاظ على دورها الإقليمي، في وقت تزداد فيه الضغوط الخارجية والداخلية على القيادة الإيرانية لتقديم تنازلات ملموسة في المفاوضات الجارية لإنهاء حالة الحرب والدمار





إيران الولايات المتحدة دونالد ترامب مضيق هرمز أزمة النفط

