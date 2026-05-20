طبول الحرب تقرع بين واشنطن وطهران: تهديدات عسكرية أمس ومساعٍ دبلوماسية يائسة

تصعيد خطير في العلاقات الإيرانية الأمريكية حيث يهدد ترامب بالتدخل العسكري في حال فشل اتفاق السلام، بينما يتوعد الحرس الثوري برد يتجاوز حدود المنطقة، وسط وساطات إقليمية ودولية مكثفة لمنع كارثة اقتصادية وعسكرية.

يواجه الشرق الأوسط مرحلة حرجة للغاية من التصعيد العسكري والسياسي المتسارع بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية ال إيران ية، حيث بلغت التوترات ذروتها مع إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات صريحة وعلنية بإنهاء النزاع القائم مع طهران عبر خيارات عسكرية إذا لم ترضخ الأخيرة لمطالبه بالتوقيع على اتفاق سلام شامل.

وخلال كلمة حازمة ألقاها في حفل تخرج أكاديمية خفر السواحل الأمريكية، وضع ترامب الإدارة الإيرانية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما القبول باتفاق سلام تفرضه واشنطن، أو مواجهة نهاية عسكرية حاسمة. ولم يكتفِ الرئيس الأمريكي بذلك، بل كرر مزاعمه بأن القوات المسلحة الإيرانية قد تآكلت بشكل كبير، مدعياً أن طهران لم يعد لديها أسطول بحري فعال أو طيران عسكري قادر على المواجهة، كما أكد بشكل قاطع أن الولايات المتحدة لن تمنح أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية الخانقة المفروضة على إيران إلا بعد توقيع اتفاق رسمي ونهائي.

وفي كشف مثير للقلق، أعلن ترامب أن واشنطن كانت قد خططت بالفعل لشن هجوم عسكري واسع النطاق يوم الثلاثاء، إلا أن هذا الهجوم أُرجي بناءً على طلبات ووساطات عاجلة من قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف إتاحة مساحة زمنية إضافية لمحاولة التوصل إلى اتفاق سلام محتمل، مع بقاء الجيش الأمريكي في حالة تأهب قصوى للتنفيذ في حال فشل المساعي الدبلوماسية. من جانبها، ردت القيادة العسكرية في إيران، ممثلة بالحرس الثوري، بلهجة شديدة التحذير والوعيد، مؤكدة أن أي مغامرة عسكرية أمريكية ستواجه برد قاسي ومتناسب يتجاوز في نطاقه الجغرافي حدود المنطقة المعتادة.

وأشار الحرس الثوري في بيان رسمي إلى أن طهران قد سلكت مسار التفاوض غير المباشر مع العدو وأبدت حسن نية ملموسة، إلا أن الجانب الأمريكي استمر في نهج التهديد ومحاولة فرض الأمر الواقع. وحذر القادة العسكريون الإيرانيون من أن تكرار العدوان سيؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية مدمرة ستوجه ضربات ساحقة في مواقع ومناطق لا يتوقعها الخصوم، مشددين على أن قوتهم الحقيقية ستتجلى في ساحات القتال الفعلية وليس عبر البيانات الجوفاء أو منصات التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، وجه مساعد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، محمد أكبر زاده، تحذيراً شديداً للرئيس ترامب من التفكير في محاولة فتح مضيق هرمز بالقوة، تزامناً مع قيام هيئة إدارة المضيق الإيرانية بإصدار خريطة توضيحية دقيقة تحدد حدود منطقة إشرافها على الملاحة، لترسل رسالة واضحة حول سيادتها على الممرات المائية. كما دخل الملف النووي على خط المواجهة، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن البرنامج النووي الإيراني خضع لأقوى عمليات التفتيش في التاريخ، متسائلاً باستنكار عن الجدوى من نقل المواد المخصبة إلى دولة أخرى.

على الصعيد الدولي والإقليمي، تتسارع الجهود الدبلوماسية لمنع انزلاق العالم نحو صراع شامل قد يغير موازين القوى في الشرق الأوسط، حيث دعت روسيا والصين في بيان مشترك إلى ضرورة العودة الفورية للحوار والمفاوضات لتهدئة الأوضاع. وأبدى نائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسينكو استعداد موسكو للقيام بدور الوسيط بين إيران ودول الخليج لتسوية الخلافات العالقة.

وفي ذات السياق، أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن تقدير المملكة لتجاوب الرئيس ترامب بمنح المفاوضات فرصة إضافية، مثمناً في الوقت ذاته جهود الوساطة التي تقودها باكستان، والتي تجلت في زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين. وبالتوازي مع هذه التحركات، تترقب الأسواق العالمية بقلق بالغ تداعيات هذا النزاع، حيث شهدت أسعار النفط تذبذباً ملحوظاً، وسط تحذيرات من أن استخدام إيران لمضيق باب المندب كورقة ضغط في أي صراع محتمل قد يؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار النفط قد يصل إلى ما بين 200 و250 دولاراً للبرميل الواحد.

وفي المقابل، تسود حالة من الارتباك في الأوساط الإسرائيلية، إذ أفادت تقارير إعلامية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان في حالة من الذعر عقب اتصاله الأخير بترامب، بينما تضغط دوائر مقربة من الرئيس الأمريكي للتوصل إلى اتفاق سريع لتجنب التبعات العسكرية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر. وتأتي هذه التوترات في ظل خلفية دموية، حيث بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في فبراير الماضي بشن ضربات عنيفة على أهداف إيرانية أسفرت عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، تلاها وقف إطلاق نار في أبريل، ثم فشل مفاوضات إسلام أباد، مما ترك الموانئ الإيرانية تحت وطأة حصار أمريكي مستمر يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي





