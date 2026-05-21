طالبت الوقاية بتفعيل فرق الاستجابة والرفع من مستوى الاستجابة الصحية في منافذ الدخول

طالبت هيئة الصحة العامة بتفعيل فرق الاستجابة والرفع من مستوى الاستجابة الصحية في منافذ الدخول

أكدت هيئة الصحة العامة، متابعتها المستمرة، بالتنسيق مع المنظمات الصحية الدولية، لتطورات تفشي فيروس هانتا وإيبولا عالمياً، وأوضحت جاهزية منظومة الترصد الوبائي في السعودية لتحمل أي مخاطر صحية محتملة، وذلك لضمان حماية المواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن.

كما أعلنت أن مستوى الاستجابة الصحية في منافذ الدخول تم تفعيله مع زيادة التوعية والإرشادات الصحية للمسافرين، والإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها، ومراقبة اليومي لمقار الحجاج القادمين من الدول المجاورة لمناطق التجمعات. وقد رفعت السعودية مستوى الاستجابة الصحية في منافذ الدخول وتفعيل فرق الاستجابة وزيادة التوعية والإرشادات الصحية، مع تشديد الإجراءات الوقائية على القادمين من الدول المجاورة لمناطق التجمعات، ومنها أوغندا وجنوب السودان ورواندا وبوروندي وتنزانيا وجمهورية الكونغو.

وعن فيروس هانتا أوفا، متابعة تطوراتها بالتنسيق مع الجهات الصحية الدولية، وأكدت إمكانية إصابته، ومناعة بعض التصنيفات من الفيروس، مع الحفاظ على أعمال الرصد وملاحبيته، واستمرارية تحديد المواقع الجغرافية عند ظهور أية حالات محتملة؛ لضمان سرعة الاستجابة في حال ظهور أي تفشي جديد أو حالة طوارئ. وقد نهي مسؤول بهذه الفئة في الصحة العامة المواطنين والمقيمين والضيوف من الإقدام على أي سلوكيات عرضية للفيروسات





