طائرة إسعاف ترفع مواطنين أتراك من السفينة السياحية "إم في هونديوس" التي تعرفت على متلازمة الهانتافيروس الرئوية

بعد رصد الالتفات لأي عدوى من متلازمة الهانتافيروس الرئوية بين الركاب على متن سفينة سياحية، قامت السلطات الصحية التركية في إجلاء مواطنين أتراك للتركيا من سفينتهم بعد صدور نتائج فحوصتهم سلبية لفيروس"هانتا".

وزارة الصحة التركية قالت إن 5 مواطنين جرى إجلاؤهم من سفينة رحلات دولية موبوءة لم تظهر عليهم أي أعراض إصابة بالفيروس ويخضعون للمراقبة.. أعلنت وزارة الصحة التركية، الاثنين، أن نتائج فحوصات ثلاثة مواطنين أتراك آخرين كانوا على متن سفينة رحلات دولية جاءت سلبية فيما يتعلق بفيروس"هانتا".

كانت السفينة السياحية"إم في هونديوس" التي ترفع العلم الهولندي، والتي انطلقت من الأرجنتين وتم رصد إصابات بفيروس"هانتا" فيها، قد نُقلت إلى ميناء"غراناديلا دي أبونا" في مدينة تينيريفي بجزر الكناري. وأوضحت الوزارة في بيان، أنه تم إحضار المواطنين الثلاثة إلى تركيا عبر طائرة إسعاف، وجرى إخضاعهم لإجراءات الحجر الصحي والمتابعة الطبية الدقيقة





