طائر الحبّاك في عسير يُذهل by تحويل أعواد العشب إلى أعشاش هندسية معلقة

يشهد موسم التكاثر في منطقة عسير ظاهرة طبيعية فريدة حيث يُظهر طائر الحبّاك مهارته في بناء أعشاش هندسية دقيقة باستخدام أعواد العشب الطرية، مما يجذب الأنثى ويوفر الحماية للصغار.

في منطقة عسير ب المملكة العربية السعودية ، يشهد الطبيعة مشهداً مذهلاً يتكرر كل عام مع dam华的 طائر الحبّاك وهو يُظهر مهارته الفطرية في البناء. حيث يبدأ ذكر الحبّاك موسم التكاثر بتجميع ألياف النباتات الناعمة بعد هطول الأمطار، ثم يختار غصنًا مرتفعًا وآمنًا ليشيّد عشًا متقنًا يعد عاملاً أساسياً لجذب الأنثى.

ووفقاً لكتاب "الطيور المتكاثرة في شبه الجزيرة العربية" الصادر عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، يبني ذكر الحبّاك هيكل العش عن طريق تشكيل حلقة حول الغصن كأساس، ثم ينسج الأعشاش باستخدام منقاره وقدميه بخيوط متشابكة، مشكلاً بذلك بنية تشبه السلة المعلقة التي تتحول لاحقاً إلى غرفة محكمة الإغلاق ذات مدخل سفلي. هذا التصميم يوفر حماية للبيض والفراخ من المفترسات والعوامل الجوية. وتتزين أشجار عسير خلال هذا الموسم بالعشرات من الأعشاش المعلقة، مما يعكس جمال الطبيعة ودقة الهندسة الحيوية فيها.

حيث يحول هذا الطائر البارع مواد بسيطة إلى بناء هندسي متقن يروي قصة تكيف وابتكار. وتبرز هذه الظاهرة البيئية كأحد أجمل المشاهد في المنطقة، مؤكدة قدرة الكائنات الحية على الإبداع من أجل البقاء واستمرار الحياة. Hence, the phenomenon highlights the remarkable architectural abilities of the weaverbird and its role in enriching biodiversity in the Asir region





Akhbaar24 / 🏆 4. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

طائر الحبّاك أعشاش معلقة منطقة عسير التكاثر الهندسة الحيوية الطبيعة المملكة العربية السعودية City Of King Abdulaziz For Science And Technology

United States Latest News, United States Headlines