ضيوف برنامج خادم الحرمين ينهون الحج في مكة ويتجهون إلى المدينة للبرنامج الثقافي

انطلقت مجموعة من الحجاج من 104 دول بعد إكمالهم لمناسك الحج في مكة، معبرين عن سعادتهم وشكرهم للملك سلمان وولي العهد على الرعاية المتكاملة، ومتشوقين لزيارة المسجد النبوي والبرامج الثقافية التي أعدتها وزارة الشؤون الإسلامية في المدينة المنورة.

انطلقت رحلة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من مكة المكرمة متجهين إلى المدينة المنورة ، عقب إكمالهم لمناسك الحج لهذا العام في أجواء إيمانية عطرة مليئة بالطمأن{نية} والسكينة.

وقد شارك في هذا البرنامج عدد كبير من الحجاج من جميع أنحاء العالم، حيث مثلوا 104 دول مختلفة، وعملوا على إتمام الوقوف بعرفة، والنفرة إلى مزدلفة، والإقامة في مشعر منى، ورمي الجمرات خلال أيام التشريق، وختامًا بالطواف بالوداع، مستشعرين جودة التنظيم والسلاسة التي وفرتها المملكة لضيوف الرحمن. إن التجربة التي عاشها الضيوف لم تقتصر على الجانب الديني فحسب، بل شملت أيضًا منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مما أتاح لهم أداء المناسك بجراحة وسهولة دون أي عوائق.

وفي لحظة تأمل وشكر، رفع الضيوف أسمى عبارات الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله، تقديرًا للجهود الحثيثة والعناية الفائقة التي يبدوانها في رعاية ضيوف الرحمن. وجدت كلمات الوفاء والثناء صداها في الوقت نفسه مع إعراب المشاركين عن تقديرهم العميق للبرامج الوقائية واللوجستية المتوفرة، والتي تضمنت توفير السكن، والوجبات، والوسائل النقلية، إضافة إلى خدمات الإرشاد الطبي والإسعافي.

لا يخفى على أحد أن هذه العناية الفائقة أسهمت بفعالية في إنجاح الرحلة الروحية للزوار، وضمان تأديتهم للمناظر الدينية في أمانٍ كامل. إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أعدت برنامجًا ثقافيًا غنيًا للضيوف خلال إقامتهم في المدينة المنورة، يشمل الصلوات في المسجد النبوي الشريف، وزيارة الروضة الشريفة، وإطلالات على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومسجد قباء، فضلاً عن جولات تاريخية إلى معالم المدينة المتعددة والمتاحف الأثرية.

هذا البرنامج لم يكن مجرد جدول زمني، بل كان تجربة ثقافية وإثرائية تهدف إلى تعميق الفهم والتواصل بين الشعوب المختلفة، وتعزيز الروابط الروحية والثقافية التي تجمع جميع المسلمين. إن هذه المبادرات، إلى جانب الخدمات المتكاملة، تعكس رؤية المملكة في تقديم تجربة حج استثنائية تتجاوز حدود العبادة لتشمل إلى جانبها القيم الإنسانية والضيافة العربية الأصيلة.





