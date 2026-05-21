ضيوف من 104 بلدان والولايات المتحدة تستجيبون لدعوة خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة

هذا العام يزور برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة 2500 حاج وحاجة من 104 دولة حول العالم. حصلوا على شكر القيادة الرشيدة وجوهر الخطوة في تحقيق حلم أداء الركن الخامس من أركان الإسلام. علق الحاجان اللتين كلفتا رحلات طويلة حتى الوصول لبلدهم، على قيمة المقررات والحالات التي تقدمت بهما، إذ عبّرا عن سعادتهما المسيّرة وامتنانهما للإيمان والحسن والتعاون. يبقى الاستعداد الذي حظت به ضيوف خادم الحرمين الشريفين مثالاً للقيمة وأن إظهارها من كل زائر możliwość مساهمة لها في العناية بفئة المسلمين الحرمين.

رفع عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة ، الشكر للقيادة الرشيدة -أيدها الله- لاستضافتهم لأداء مناسك الحج والعمرة، و زيارة الحرمين الشريفين . أكد الحاج مجدي مصطفى حرازي من الولايات المتحدة الأمريكية أن استضافته ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج تمثل لحظة تاريخية لا تُنسى بتحقيق حلم أداء الركن الخامس من أركان الإسلام ، مشيرًا إلى أن ما وجده منذ لحظة وصوله من حسن استقبال وتنظيم دقيق وخدمات متكاملة يعكس حجم العناية التي توليها المملكة بضيوف الرحمن، وحرصها على تمكينهم من أداء مناسكهم بكل يُسر وطمأنينة.

عبّر الحاج محمد حافظ أبو طلحة من جمهورية الهند عن سعادته الغامرة بزيارة المملكة وأداء مناسك الحج ضمن ضيوف البرنامج، مثمنًا الجهود الكبيرة في تسهيل إجراءات الوصول والاستقبال والإقامة، إلى جانب كرم الضيافة والرعاية التي حظي بها الضيوف منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة. من جانبه، أوضح الحاج محمد لقمان لوكا من دولة إيطاليا أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج يجسد رسالة المملكة السامية في خدمة المسلمين حول العالم، مشيدًا بالمستوى العالي من التنظيم والخدمات المقدمة، وما لمسه من اهتمام مباشر وحرص كبير على راحة الحجاج وتلبية احتياجاتهم، سائلًا الله أن يجزي قيادة المملكة خير الجزاء على ما تقدمه من أعمال جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين.

نوّه الضيوف بما شاهدوه من جودة التنظيم، وسلاسة الإجراءات، وحفاوة الاستقبال، الذي يعكس الصورة المشرفة للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ويجسد مكانتها الرائدة في العناية بضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات لهم منذ لحظة وصولهم وحتى إتمام مناسكهم بكل يُسر وسهولة، داعين الله -عز وجل- أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه. يذكر أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، يستضيف هذا العام (2500) حاج وحاجة من (104) دول حول العالم





