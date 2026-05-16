ضوء جازان: جمال الطبيعة والابتكار في ضوء الإضاءة الحديثة

تجسد منطقة جازان جمالًا طبيعيًا وجماليًا في انعكاسات الضوء على البحر والجبل والسهل، حيث تشكّل الإضاءة الحديثة في المشروعات البلدية والتنموية والسياحية، إضافة إلى توظيفها في إبراز الواجهات البحرية والمعالم السياحية والتراثية، عنصرًا رئيسًا في تحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة الطاقة وتعزيز عناصر السلامة في الطرق والميادين والحدائق والمرافق العامة. كما تشهد توسعًا ملحوظًا في استخدام تقنيات الإضاءة الحديثة ضمن المشروعات الزراعية، حيث تسهم التقنيات الحديثة المرتبطة بالإضاءة في دعم البيوت المحمية وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي، فضلًا عن ازدهار زراعة الفواكه الاستوائية والمحاصيل الزراعية المتنوعة التي تشتهر بها جازان على مستوى المملكة.

أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان حتى التاسعة مساء يتشكّل الضوء في منطقة جازان جزءًا من المشهد اليومي الممتد بين البحر والجبل والسهل، إذ تنعكس أشعة الشمس مع ساعات الشروق على الواجهات البحرية والمزارع والمرتفعات، فيما تكسو ألوان الغروب الواجهات البحرية والسواحل والقرى الجبلية بمشاهد بصريةٍ آسرة، تعكس ما تختزنه المنطقة من تنوّعٍ طبيعيٍّ وجماليٍّ منحها حضورًا متفرّدًا على خارطة السياحة والطبيعة بالمملكة.

ويأتي اليوم العالمي للضوء، الذي يوافق الـ16 من مايو من كل عام، مناسبةً دوليةً للتعريف بأهمية الضوء ودوره في حياة الإنسان، وإبراز ما يرتبط به من تطبيقاتٍ علميةٍ وتقنيةٍ أسهمت في تطوير مجالات الطاقة والاتصالات والطب والتعليم والزراعة، إلى جانب دوره في دعم الابتكار وتحسين جودة الحياة وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية





