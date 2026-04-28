ضغوط إماراتية على واشنطن لتصنيف حزب الإصلاح اليمني كجماعة إرهابية: تداعيات خطيرة على المشهد السياسي اليمني

كشفت مصادر حكومية يمنية عن وجود ضغوط إماراتية مكثفة على الإدارة الأمريكية لتصنيف حزب الإصلاح اليمني كجماعة إرهابية، مما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على المشهد السياسي اليمني. وأكد المصدر أن الحزب يمثل العمود الفقري للسلطات الشرعية في اليمن، وأن أي استهداف له سيضعف الشرعية المعترف بها دوليًا، مما قد يؤدي إلى تسليم البلاد إلى جماعة الحوثيين. وأشار المصدر إلى أن الحملة التي تقودها أبوظبي ضد الحزب تعتمد على شراء ولاءات وذمم مسؤولين أمريكيين، بالإضافة إلى تمويل صفقات تجارية أخرى. كما أفاد المصدر بأن التحركات في واشنطن بدأت منذ أشهر، بهدف اتخاذ إجراءات ضد الحزب، الذي يمثل أكبر حزب سياسي منظم في اليمن. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على عدد من الشخصيات المرتبطة بالحزب، بما في ذلك الشيخ الحسن علي أبكر وحميد عبد الله الأحمر، بتهمة دعم الإرهاب وتمويل حماس. لكن المصدر أوضح أن الأمر لا يزال قيد الدراسة في واشنطن، وأن أي إجراءات ستكون محصورة في شخصيات محددة، وليس الحزب بكامله.

قال مصدر حكومي يمني، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ'عربي21' إن قضية تصنيف حزب الإصلاح اليمني أكثر تعقيدًا مما يُصور أو يُتداول على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد أن الحزب يمثل العمود الفقري للسلطات الشرعية في اليمن، وأن أي استهداف له سيكون له تداعيات خطيرة على المشهد السياسي في البلاد. وأضاف المصدر أن استهداف الحزب، الذي يمثل ثقلًا سياسيًا كبيرًا في الشرعية اليمنية، يعني استهدافًا شاملًا للشرعية المعترف بها دوليًا، مما سيؤدي إلى إضعافها لصالح خصومها، وعلى رأسهم جماعة الحوثيين.

وأشار المصدر الحكومي إلى وجود 'ضغوط إماراتية مكثفة' على الإدارة الأمريكية في واشنطن، بهدف اتخاذ إجراءات ضد الحزب الأكثر تنظيمًا في الحقل السياسي اليمني، والذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها. ولفت إلى أن الحملة التي تقودها أبوظبي ضد الحزب ليست مهنية، بل تعتمد على شراء ولاءات وذمم مسؤولين أمريكيين، بالإضافة إلى تمويل صفقات تجارية أخرى.

وبحسب المصدر، فإن تصنيف حزب الإصلاح اليمني كجماعة إرهابية ليس بالأمر السهل، وأي خطوة في هذا الاتجاه ستؤدي إلى القضاء على الشرعية اليمنية وتسليم البلاد إلى جماعة الحوثيين. من جانبه، أفاد مصدر يمني مطلع بأن التحركات في واشنطن بدأت منذ أشهر، بهدف اتخاذ إجراءات ضد حزب الإصلاح اليمني. وقال المصدر لـ'عربي21'، فضّل عدم ذكر اسمه، إن هذه التحركات تنامت مؤخرًا عن طريق دولة الإمارات ومراكز أبحاث أمريكية تدعمها الدولة الخليجية، لإدراج الحزب على قائمة الجماعات الإرهابية.

وأضاف أن هذه التقارير قدمتها أبوظبي إلى نائب مساعد الرئيس وكبير مديري مكافحة الإرهاب 'سيباستيان غوركا'، المعروف بتشدده تجاه المسلمين والجماعات الإسلامية. وبشأن الاستفسارات التي أرسلتها الإدارة الأمريكية إلى حزب الإصلاح اليمني للرد عليها في الأيام الماضية، قال المصدر اليمني المطلع إنها تتناول طبيعة ارتباط الحزب بجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى استفسارات أخرى مرتبطة بشخصيات في الحزب تم فرض عقوبات عليها من قبل وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكية قبل سنوات.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في ديسمبر 2016 عن فرض عقوبات على القيادي بالمقاومة اليمنية في محافظة الجوف، الشيخ الحسن علي أبكر، على خلفية مزاعم 'دعم الإرهاب'. ويعتبر الشيخ أبكر شخصية قبلية مؤثرة وعضوًا بمجلس الشورى اليمني، وقياديًا في المقاومة الشعبية في محافظة الجوف، التي قاومت اجتياح الحوثيين للمحافظة الحدودية مع السعودية منذ 2011.

وفي أكتوبر 2024، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية حميد عبد الله الأحمر، رجل الأعمال وعضو البرلمان اليمني، إلى جانب ثلاثة آخرين وعدد من الشركات التي يديرها الأحمر في دول عدة، على قائمة العقوبات، بتهمة إدارة شبكة لتمويل حركة 'حماس'. وجاء إدراج الأحمر في قائمة العقوبات بحسب اتهام الوزارة الأمريكية 'لمساعدته أو رعايته أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحماس' أو لمؤسسة القدس الدولية أو دعم أي منهما.

وشملت العقوبات أيضًا عددًا من الشركات التي يديرها الأحمر بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل مجموعة الأحمر التجارية، وشركة الأحمر لتوريد وتوزيع الزيوت، وشركة سما إنترناشيونال ميديا، ومؤسسة السلام للتجارة والتوكيلات العامة، ومقرها اليمن. كما شمل القرار أيضًا شركة سبأ للتجارة والاستثمار، ومقرها التشيك، وشركة سبأفون الدولية المحدودة، ومقرها لبنان، إلى جانب شركات أخرى في تركيا.

لكن المصدر المطلع أوضح أن الأمر لا يزال قيد الدراسة في واشنطن، مؤكدًا أنه إذا قررت الإدارة الأمريكية اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد الحزب، فستكون محصورة في شخصيات محددة، وليس الحزب بكامله. لكنه استدرك قائلًا: 'أي إجراءات ستكون مرهونة بطبيعة الملفات والتقارير التي قدمت للخارجية الأمريكية'. ومنذ أيام، تداولت أنباء عن تحركات مكثفة في الولايات المتحدة لإدراج حزب الإصلاح اليمني، كأحد أفرع جماعة الإخوان المسلمين، على قوائم الإرهاب





