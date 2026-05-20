ضغوطات على إيران: تأمين الوقود والطاقة وتحديات اقتصادية

أكد وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، في زيارته الثانية خلال أسبوع، على وجود ضغوطات على إيران، مشيرًا إلى أن هذه الضغوطات تتعلق بتأمين الوقود والطاقة، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها. وأشار إلى أن هذه الضغوطات تجعل من الصعب على الإيرانيين تأمين الوقود والطاقة، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها. وأكد مؤمني على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، معتبراً أن هذه الضغوطات تجعل من الصعب على الإيرانيين تأمين الوقود والطاقة. من جهة أخرى، أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، عن رغبة الحلف في ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، مشيرًا إلى أن دولاً كثيرة بالحلف تنقل أصولاً عسكرية إلى منطقة مضيق هرمز. وأكد روته دعم الحلف للمساعي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، متهماً إيران باحتجاز الاقتصاد العالمي رهينةً بإغلاقها مضيق هرمز. وفي سياق آخر، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني، أن 26 سفينة، من بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية، عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية بالتنسيق مع إيران. وأكدت بحرية الحرس الثوري أن عملية العبور عبر المضيق مستمرة بعد الحصول على التصاريح اللازمة والتنسيق مع القوات.

