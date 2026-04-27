ضربة أميركية تقتل ثلاثة في المحيط الهادئ وتهديد جديد لترامب في حفل مراسلي البيت الأبيض

أسفرت ضربة عسكرية أميركية عن مقتل ثلاثة أشخاص في شرق المحيط الهادئ، بينما نجا الرئيس دونالد ترمب من محاولة اغتيال ثالثة خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض. وتتواصل الحملة العسكرية ضد تهريب المخدرات في أميركا اللاتينية، بينما تتعرض أمنية ترمب لمخاطر متزايدة.

في تطور درامي جديد، أسفرت ضربة عسكرية أميركية استهدفت قارباً يُشتبه في استخدامه ل تهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ عن مقتل ثلاثة أشخاص يوم الأحد، وفقاً لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي صادر عن القيادة الجنوبية للولايات المتحدة.

وتتواصل حملة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمكافحة تهريب المخدرات في المنطقة منذ أوائل سبتمبر الماضي، حيث أسفرت الهجمات السابقة عن مقتل 186 شخصاً على الأقل، كما وقعت هجمات أخرى في البحر الكاريبي. وقال ترمب إن الولايات المتحدة في «نزاع مسلح» مع عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية، مؤكداً أن هذه الهجمات تصعيد ضروري لوقف تدفق المخدرات إلى البلاد.

وفي الوقت نفسه، نجا الرئيس ترمب من محاولة اغتيال ثالثة منذ توليه السلطة عام 2024، بعد تبادل إطلاق النار بين عناصر الشرطة السرية ومشتبه به خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق «واشنطن هيلتون» مساء السبت. ورجحت السلطات أن يكون المشتبه به، كول توماس ألين (31 عاماً)، أراد استهداف ترمب ومسؤولين في إدارته، لكن الرئيس أكد أن الرجل تصرف بشكل انفرادي.

وأكد الادعاء العام الفيدرالي أن ألين سيمثل أمام المحكمة بتهم استخدام سلاح ناري في أثناء ارتكاب جريمة عنف والاعتداء على عنصر فيدرالي باستخدام سلاح خطير. وشهد الحفل حالة من الرعب والفوضى بعد سماع صوت إطلاق نار خارج القاعة، حيث اندفع عملاء الشرطة السرية بأسلحتهم، وصرخوا «تحركوا... احتموا تحت الطاولات»، وأحاطوا ترمب وزوجته ميلانيا والوزراء وأعضاء الكونغرس.

وتم إجلاء الرئيس وزوجته بسرعة من فوق المنصة، بينما شوهد رئيس مجلس النواب مايك جونسون يركض مسرعاً نحو باب الخروج، وستيفن ميلر نائب مديرة موظفي البيت الأبيض يحاول الخروج مع زوجته الحامل وهو يحميها بجسده. كما شوهدت إريكا، أرملة الناشط اليميني الراحل تشارلي كيرك، منهارة تماماً تبكي بحرقة، حيث حاول كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، تهدئتها وهو يمسك بيدها.

وفي سياق متصل، انتقد المتهم بإطلاق النار في الحفل سياسات إدارة ترمب، وأشار إلى نفسه بلقب «قاتل اتحادي ودود» في كتابات أرسلها إلى أفراد عائلته قبل دقائق من الهجوم، الذي تعتقد السلطات بشكل متزايد أن دوافعه سياسية. وتأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد التوتر السياسي في الولايات المتحدة، حيث يواصل ترمب حملته ضد تهريب المخدرات في أميركا اللاتينية، بينما تتعرض أمنيته الشخصية لمخاطر متزايدة





