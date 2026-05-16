ضربة أمنية استراتيجية: مقتل القيادي أبو بلال المنوكي الرجل الثاني في تنظيم داعش عالمياً

عملية عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة ونيجيريا تنهي حياة أبو بلال المنوكي في حوض بحيرة تشاد، مما يشكل ضربة قاصمة للقدرات التنسيقية العالمية لتنظيم داعش.

شهدت منطقة أقصى شمال شرقي نيجيريا تطوراً أمنياً وعسكرياً بارزاً بعد إعلان العاصمة النيجيرية أبوجا بالتنسيق مع واشنطن عن نجاح عملية عسكرية مشتركة أسفرت عن مقتل أحد أخطر القيادات الإرهابية في العالم، وهو المدعو أبو بلال المنوكي، الذي يُصنف بأنه الرجل الثاني في الهيكل القيادي لتنظيم داعش على المستوى العالمي.

وجاء هذا الإعلان ليؤكد مدى التنسيق الاستخباراتي والميداني الوثيق بين القوات المسلحة الأميركية والجيش النيجيري في ملاحقة العناصر المتطرفة التي تتخذ من المناطق النائية والوعرة في حوض بحيرة تشاد ملاذاً لها. وقد وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب العملية بأنها مهمة معقدة للغاية ومخطط لها بدقة عالية، مشيراً إلى أن القوات الشجاعة تمكنت من القضاء على هذا الإرهابي الذي كان يظن أن الاختباء في القارة الأفريقية سيحميه من يد العدالة، إلا أن المعلومات الاستخباراتية الدقيقة كانت تلاحق كل تحركاته بدقة متناهية.

وأكد ترمب أن مقتل المنوكي سيسهم بشكل مباشر في تقليص القدرات العملياتية لتنظيم داعش في مختلف أنحاء العالم، مما يعني تراجع قدرة التنظيم على التخطيط لهجمات تستهدف المصالح الأميركية أو ترهيب السكان المحليين في أفريقيا، مؤكداً أن هذه الضربة ستجعل التنظيم في حالة من الضعف والارتباك. ومن جانبه، أشاد الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو بالتعاون العسكري الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن الضربة التي استهدفت مجمع المنوكي في حوض بحيرة تشاد قد وجهت ضربة قاصمة لصفوف التنظيم الإرهابي وأنهت وجود أحد أهم العقول المدبرة لعملياته.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع النيجيرية، فإن المنوكي لم يكن مجرد قائد ميداني عادي، بل كان شخصية استراتيجية وعملياتية رفيعة المستوى، حيث تولى مهمة توجيه كيانات التنظيم خارج حدود نيجيريا، مما جعله حلقة وصل أساسية في تنسيق العمليات الإرهابية العابرة للحدود. ويُعرف المنوكي حقيقةً باسم أبو بكر بن محمد بن علي، وهو من مواليد عام ألف وتسعمائة واثنين وثمانين، وينحدر من مدينة مينوك بولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا، وهي المنطقة التي شهدت صراعات دموية طويلة بسبب نشاط جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا.

وقد تدرج المنوكي في السلم الإرهابي بدءاً من انضمامه لبوكو حرام، حيث تولى مهاماً لوجستية وعسكرية شملت إرسال مقاتلين إلى شمال مالي وليبيا، وهو التوجه الذي تسبب في خلافات مع قيادة الجماعة آنذاك، مما دفعه لاحقاً في عام ألفين وخمسة عشر إلى مبايعة تنظيم داعش والمساهمة في تأسيس تنظيم داعش في غرب أفريقيا كفصيل منشق ومنافس يسعى لفرض سيطرته على المنطقة. ولم يتوقف طموح المنوكي عند النطاق المحلي، بل امتد نفوذه ليشمل منطقة الساحل الأفريقي بأكملها، بما في ذلك دول النيجر ومالي وبوركينا فاسو، حيث كان يشرف على أنشطة تنظيم داعش في الصحراء الكبرى.

وبحكم منصبه كرئيس للمديرية العامة للولايات، أصبح المنوكي المسؤول الأول عن الإشراف على جميع فروع التنظيم حول العالم، متولياً إدارة ملفات حساسة تشمل التنسيق العملياتي، والنشاط الإعلامي، وإنتاج الأسلحة والمتفجرات، وحتى تطوير واستخدام الطائرات دون طيار في الهجمات المعقدة. وقد ارتبط اسمه بالعديد من الجرائم البشعة، من أبرزها التخطيط لعملية اختطاف أكثر من مائة طالبة في منطقة دابشي بشمال نيجيريا عام ألفين وثمانية عشر، وهي الجريمة التي هزت الرأي العام العالمي.

ومع ارتقائه في الهرم القيادي وصولاً إلى منصب الرجل الثاني عالمياً في فبراير من عام ألفين وستة وعشرين، زادت خطورته في نظر المجتمع الدولي، مما دفع وزارة الخارجية الأميركية لتصنيفه كإرهابي عالمي وإدراجه على قائمة المطلوبين في يونيو عام ألفين وثلاثة وعشرين. إن تصفية المنوكي، كما ترى وزارة الدفاع النيجيرية، لا تمثل مجرد مقتل فرد، بل هي تفكيك لشبكة إرهابية عنيفة كانت تهدد استقرار غرب أفريقيا وتعمل على زعزعة الأمن في المنطقة من خلال استهداف المدنيين والأقليات العرقية والدينية، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تعزيز الأمن الإقليمي وملاحقة ما تبقى من خلايا التنظيم في المنطقة





داعش مكافحة الإرهاب نيجيريا الولايات المتحدة الساحل الأفريقي

