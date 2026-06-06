نجحت أجهزة الأمن المصرية في مداهمة بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بقرية الحجيرات في محافظة قنا، بعد اشتباك مسلح أسفر عن إصابة اثنين من رجال الشرطة، وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة غير المرخصة والمخدرات تقارب قيمتها 45 مليون جنيه. بالتزامن، أعلنت وزارة السياحة عن اكتشاف جزء من جبانة تعود للعصر اليوناني الروماني في تل كوم عزيزة بالبحيرة.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن نجاح أجهزتها الأمنية في توجيه ضربة قوية ضد بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تقع في قرية الحجيرات التابعة لمحافظة قنا جنوب البلاد.

وقد أسفرت المداهمة عن اشتباك عنيف حيث بادر المتهمون بإطلاق قذائف نارية من مدفع آر بي جي تجاه القوات، مما أدى إلى إصابة اثنين من رجال الشرطة، قبل أن تنجح القوات في التعامل مع مصدر النيران وتحقيق السيطرة الكاملة على الموقع. وقد مكّن هذا التدخل الأمني من ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تم حجز 14 قطعة سلاح ناري متنوعة تشمل مدفع آر بي جي، ورشاشات متعددة، وبنادق آلية، وطبنجة.

وتُقدّر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 45 مليون جنيه مصري، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الموقوفين. وبحسب بيان interior، فإن هذه البؤرة الإجرامية كانت تضم عناصر شديدة الخطورة، من بينهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد في قضايا قتل ومخدرات وحيازة سلاح ناري وإضرام نار، وقد اتخذوا من قرية الحجيرات مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي المتمثل في جلب وتخزين المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة تمهيدًا لتهريبها وبيعها.

ويأتي هذا التحرك الأمني في إطار حملات مستمرة تقودها وزارة الداخلية لمطاردة العناصر الإجرامية الخطرة وضبط شبكات تجار المخدرات والأسلحة غير القانونية، بهدف تعزيز السيطرة الأمنية على المناطق التي تشكل تهديدًا للمجتمع وت trough الفوضى. في سياق منفصل، أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اكتشاف جزء من جبانة أثرية تعود للعصر اليوناني الروماني في موقع تل كوم عزيزة بمحافظة البحيرة، حيث يؤكد هذا الاكتشاف على الأهمية التاريخية للموقع كسجل أثري متكامل عبر العصور.

كما شهدت الساحة الرياضية تولي وائل جمعة منصب مدير الكرة في النادي الأهلي ضمن الهيكلة الإدارية الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة النادي أمس الخميس. من ناحية أخرى، أشادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بجهود مصر ودورها الدبلوماسي البارز في عدد من الملفات الحساسة بمنطقة الشرق الأوسط. كما تطرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته أمام منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي إلى التغيرات الهيكلية الكبيرة التي يشهدها العالم المعاصر





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